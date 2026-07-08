Qué significa una señal de tránsito con fondo blanco y una flecha que apunta hacia abajo

Una señal de tránsito circular con borde rojo, fondo blanco y una flecha negra puede resultar desconcertante cuando la punta aparece orientada hacia abajo. A diferencia de los carteles amarillos o triangulares, no advierte un peligro cercano, sino que establece una obligación.

Pocos lo saben: qué significa el triángulo amarillo con un signo de exclamación en la ruta y cuándo hay que prestarle atención

Miles de conductores confunden estas dos señales de tránsito: ¿sabés qué significa cada una?

La imagen corresponde a la señal R-24a , denominada “Sentido de circulación de la vía o pista”. Su función es informar que la calle señalizada tiene tránsito en un único sentido.

La posición de la flecha puede variar según la orientación del cartel y la dirección autorizada. Por eso, no siempre apunta hacia arriba, la derecha o la izquierda.

El símbolo debe interpretarse según el lugar donde fue instalado. La flecha indica la dirección obligatoria del flujo vehicular en la calle o calzada a la que hace referencia.

Cuando se coloca frente a un conductor que llega a una intersección, permite reconocer hacia dónde circulan los vehículos en la vía transversal. Una flecha dirigida hacia abajo representa el sentido definido por la orientación del cartel, no una orden de manejar en reversa.

La señal tampoco indica una pendiente, un descenso pronunciado ni la obligación de bajar la velocidad. Para esos mensajes se utilizan otros diseños.

Dónde suele colocarse la señal R-24a

El manual brasileño establece que puede utilizarse para ordenar calles angostas, mejorar la fluidez, aumentar la seguridad o definir sentidos únicos alrededor de áreas con mucho tránsito.

Suele aparecer:

En intersecciones en T o en Y.

Al final de una calle que desemboca en otra.

Frente al acceso a una vía de mano única.

En calles divididas por un cantero.

En los alrededores de grandes centros comerciales, estadios o terminales.

Debe quedar orientada hacia el flujo que se aproxima para que el conductor pueda comprender el sentido de la calle antes de ingresar.

Qué debe hacer el automovilista

Al verla, el conductor tiene que identificar a qué vía corresponde y continuar únicamente en el sentido representado por la flecha.

Si el cartel muestra que el tránsito circula en dirección contraria a la maniobra que se pretendía realizar, no se debe ingresar. Avanzar contra la dirección indicada equivale a circular a contramano.

En cruces complejos, la señal puede estar acompañada por flechas adicionales, marcas en el pavimento o un cartel de acceso prohibido para evitar interpretaciones incorrectas.

Con qué se puede confundir

Una flecha vertical también puede aparecer en señales de:

Paso obligatorio.

Dirección permitida.

Carril exclusivo.

Circulación en ambos sentidos.

Desvíos por obras.

La forma y el color permiten diferenciarlas. En la R-24a, el círculo rojo y la flecha negra establecen un sentido único obligatorio.