8 de julio de 2026 - 12:15

Así es el Peugeot 505 versión 2027: el sedán argentino que vuelve con motor eléctrico y diseño futurista

La inteligencia artificial imagina un nuevo Peugeot 505. El clásico sedán regresa con diseño moderno, tecnología y espíritu argentino.

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Por Ignacio Alvarado

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Durante los años 80 y buena parte de los 90, el 505 fue sinónimo de confiabilidad, confort y espacio interior. Fabricado en el país, se convirtió en uno de los sedanes más queridos del mercado argentino y todavía hoy es habitual encontrar unidades circulando.

Su regreso imaginario mantiene precisamente esa filosofía.

La inteligencia artificial moderniza un clásico de Peugeot

La recreación muestra un Peugeot 505 con proporciones similares al original, aunque completamente actualizado.

El frente incorpora una gran firma lumínica LED unida de lado a lado, mientras que la tradicional parrilla da paso a una superficie cerrada propia de los vehículos eléctricos.

Los faros conservan una silueta rectangular inspirada en el modelo histórico, pero reinterpretada con tecnología Matrix LED.

Los laterales presentan líneas mucho más limpias, manijas ocultas y llantas aerodinámicas de gran diámetro.

En la parte trasera aparece una barra luminosa continua junto al histórico número "505" iluminado.

Así sería el interior del Peugeot 505 2027

Puertas adentro, la inteligencia artificial propone un habitáculo completamente digital.

Dos pantallas panorámicas dominan el tablero, mientras que los comandos físicos prácticamente desaparecen.

Los materiales reciclados, los detalles en aluminio cepillado y la iluminación ambiental buscan transmitir una sensación premium sin perder la amplitud que siempre caracterizó al modelo.

El espacio para los pasajeros traseros seguiría siendo uno de sus grandes argumentos.

Motor eléctrico y mucho confort

La recreación imagina un sistema de propulsión totalmente eléctrico, pensado para ofrecer gran autonomía, aceleración inmediata y costos de mantenimiento muy bajos.

También incorpora conducción semiautónoma, actualizaciones remotas y asistentes inteligentes de estacionamiento.

El regreso de un ícono argentino

Aunque se trata únicamente de una recreación realizada mediante inteligencia artificial, el ejercicio permite imaginar cómo evolucionaría uno de los autos más emblemáticos de Peugeot. Un 505 moderno probablemente mantendría aquello que siempre lo hizo diferente: comodidad, elegancia y una enorme conexión con la historia automotriz argentina.

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