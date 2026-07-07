7 de julio de 2026 - 11:30

Cuánto cuesta la Toyota Hilux tras la última actualización de precios en Argentina

La Toyota Hilux continúa entre las pick-ups más elegidas del país. Así quedó la gama completa tras la actualización de precios y cómo se posiciona frente a sus principales rivales.

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Por Ignacio Alvarado

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La oferta abarca desde versiones orientadas al trabajo diario hasta alternativas con mayor nivel de equipamiento, pensadas para quienes buscan una camioneta para uso familiar o recreativo. Además, sigue enfrentándose directamente con la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok, sus principales competidoras dentro del segmento.

Precio de la Toyota Hilux en julio de 2026

Estos son los precios oficiales informados para la gama Hilux en Argentina:

  • Hilux 4x2 Cabina Chasis DX MT: $40.589.000
  • Hilux 4x2 Cabina Simple DX MT: $43.771.000
  • Hilux 4x2 Cabina Doble DX MT: $49.325.000
  • Hilux 4x2 Cabina Doble DX AT: $50.704.000
  • Hilux 4x2 Cabina Doble SR MT: $56.562.000
  • Hilux 4x2 Cabina Doble SR AT: $59.125.000
  • Hilux 4x4 Cabina Chasis DX MT: $49.927.000
  • Hilux 4x4 Cabina Simple DX MT: $52.618.000
  • Hilux 4x4 Cabina Doble DX MT: $57.769.000
  • Hilux 4x4 Cabina Doble DX AT: $59.383.000
  • Hilux 4x4 Cabina Doble SR MT: $66.457.000
  • Hilux 4x4 Cabina Doble SR AT: $69.326.000
  • Hilux 4x2 Cabina Doble SRV AT: $67.506.000
  • Hilux 4x4 Cabina Doble SRV AT: $76.381.000
  • Hilux 4x4 Cabina Doble SRV+ AT: $79.838.000
  • Hilux 4x2 Cabina Doble SRX AT: $77.921.000
  • Hilux 4x4 Cabina Doble SRX AT: $84.349.000
  • Hilux GR Sport 4x4 AT: $89.327.000

Características de la Toyota Hilux

La gama comienza con las versiones DX, equipadas con el motor turbodiésel 2.4 litros de 150 CV, pensadas principalmente para el trabajo. Se ofrecen con cabina chasis, cabina simple y cabina doble, además de configuraciones 4x2 y 4x4.

Las variantes SR representan el punto de equilibrio de la gama. Incorporan un mayor nivel de equipamiento y, en las configuraciones 4x4, utilizan el reconocido motor 2.8 turbodiésel de 204 CV, asociado a cajas manuales o automáticas de seis velocidades.

Por encima aparecen las SRV, SRV+ y SRX, que agregan faros LED, llantas de aleación de mayor tamaño, climatizador automático, sistema multimedia con pantalla táctil, ayudas a la conducción y terminaciones interiores de mejor calidad.

En la parte más alta de la oferta se ubica la Hilux GR Sport, desarrollada por Gazoo Racing. Esta versión incorpora una puesta a punto específica de suspensión, un motor 2.8 con calibración exclusiva que desarrolla 224 CV y 550 Nm de torque, además de una estética deportiva con paragolpes específicos, llantas exclusivas y detalles exclusivos tanto en el exterior como en el habitáculo.

Gracias a esta variedad de configuraciones, la Toyota Hilux continúa siendo una de las camionetas medianas más completas del mercado argentino, con opciones para quienes buscan una herramienta de trabajo, un vehículo familiar o una pick-up con prestaciones deportivas.

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