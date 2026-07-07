Cuánto cuesta la Toyota Hilux tras la última actualización de precios en Argentina

La Toyota Hilux volvió a actualizar sus valores en el mercado argentino y mantiene una de las gamas más amplias entre las camionetas medianas. Fabricada en la planta de Zárate , continúa siendo uno de los modelos más vendidos del país gracias a su confiabilidad, capacidad de trabajo y buena valoración en el mercado de usados.

La oferta abarca desde versiones orientadas al trabajo diario hasta alternativas con mayor nivel de equipamiento, pensadas para quienes buscan una camioneta para uso familiar o recreativo. Además, sigue enfrentándose directamente con la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok , sus principales competidoras dentro del segmento.

La gama comienza con las versiones DX , equipadas con el motor turbodiésel 2.4 litros de 150 CV , pensadas principalmente para el trabajo. Se ofrecen con cabina chasis, cabina simple y cabina doble, además de configuraciones 4x2 y 4x4.

Las variantes SR representan el punto de equilibrio de la gama. Incorporan un mayor nivel de equipamiento y, en las configuraciones 4x4, utilizan el reconocido motor 2.8 turbodiésel de 204 CV , asociado a cajas manuales o automáticas de seis velocidades.

Por encima aparecen las SRV, SRV+ y SRX, que agregan faros LED, llantas de aleación de mayor tamaño, climatizador automático, sistema multimedia con pantalla táctil, ayudas a la conducción y terminaciones interiores de mejor calidad.

En la parte más alta de la oferta se ubica la Hilux GR Sport, desarrollada por Gazoo Racing. Esta versión incorpora una puesta a punto específica de suspensión, un motor 2.8 con calibración exclusiva que desarrolla 224 CV y 550 Nm de torque, además de una estética deportiva con paragolpes específicos, llantas exclusivas y detalles exclusivos tanto en el exterior como en el habitáculo.

Gracias a esta variedad de configuraciones, la Toyota Hilux continúa siendo una de las camionetas medianas más completas del mercado argentino, con opciones para quienes buscan una herramienta de trabajo, un vehículo familiar o una pick-up con prestaciones deportivas.