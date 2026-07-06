6 de julio de 2026 - 21:05

Ni vinagre ni agua: el líquido que elimina el hielo del parabrisas en invierno y en pocos segundos

Cuando las temperaturas bajan, el parabrisas puede amanecer cubierto de hielo. Ante eso, existe un líquido común y económico que lo quita en segundos.

Antes de utilizar agua o vinagre, conviene saber que este líquido común quita el hielo en segundos.

Antes de utilizar agua o vinagre, conviene saber que este líquido común quita el hielo en segundos.

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Por Lucas Vasquez

Las mañanas de invierno suelen traer un problema frecuente para quienes dejan el auto al aire libre: una capa de hielo que dificulta la visibilidad y retrasa la salida. Intentar quitarla con agua fría suele ser inútil y utilizar agua muy caliente puede provocar daños en el vidrio debido al cambio brusco de temperatura. Un líquido lo derrite en segundos.

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Por qué el alcohol isopropílico funciona mejor que otros métodos

El alcohol isopropílico actúa disminuyendo el punto de congelación del agua. Al entrar en contacto con la escarcha, ayuda a romper la capa de hielo y facilita que se derrita rápidamente.

A diferencia de otros líquidos caseros, su acción es casi inmediata cuando las condiciones climáticas no son extremas. Esto permite retirar el hielo con mayor facilidad y recuperar la visibilidad antes de iniciar el viaje.

Además, puede utilizarse solo o formando parte de una mezcla casera muy simple para mejorar su aplicación sobre el parabrisas.

Materiales necesarios

  • Alcohol isopropílico.
  • Agua.
  • Unas gotas de detergente líquido para platos.
  • Una botella con pulverizador.

Paso a paso para preparar y aplicar la mezcla

  1. Colocá dos partes de alcohol isopropílico en la botella.
  2. Agregá una parte de agua.
  3. Incorporá unas pocas gotas de detergente líquido para platos.
  4. Cerrá el envase y agitá suavemente.
  5. Rociá la mezcla directamente sobre el parabrisas cubierto de hielo.
  6. Esperá unos segundos hasta que la escarcha comience a derretirse.
  7. Retirá los restos con los limpiaparabrisas o con un raspador plástico si fuera necesario.
Este truco ahorra tiempos y esfuerzos innecesarios.

Este truco ahorra tiempos y esfuerzos innecesarios.

Recomendaciones para evitar daños en el parabrisas

Aunque este método resulta muy efectivo, es importante seguir algunas precauciones para cuidar el vehículo.

  • No utilizar agua hirviendo sobre el vidrio.
  • Aplicar el producto únicamente sobre el parabrisas frío.
  • Guardar la mezcla en un envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.
  • Revisar que las escobillas del limpiaparabrisas estén en buen estado antes de utilizarlas.
  • También puede ser útil cubrir el parabrisas durante la noche con un protector específico para reducir la formación de hielo.

El alcohol isopropílico es uno de los recursos más recomendados para eliminar rápidamente la escarcha del parabrisas durante el invierno. Por eso, es importante conocer con qué mezclarlo para no perder tiempo.

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