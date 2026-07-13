Qué significa una señal de tránsito con fondo blanco y un círculo rojo a su alrededor

Una señal circular de tránsito de fondo blanco rodeada por un borde rojo puede parecer incompleta por no tener ningún símbolo en el centro. Sin embargo, dentro del sistema vial posee un significado preciso: prohíbe la circulación de todos los vehículos por la vía donde está instalada.

Miles de conductores confunden estas dos señales de tránsito: ¿sabés qué significa cada una?

Qué significa una señal de tránsito con fondo blanco y una flecha que apunta hacia abajo

Se trata de la señal R-100, denominada “Circulación prohibida” . El conductor que la encuentra no puede continuar, salvo que exista un panel complementario que establezca una excepción concreta.

La indicación obliga a detenerse antes de ingresar al tramo restringido y buscar otro recorrido. No autoriza a avanzar lentamente, detenerse unos minutos ni entrar solamente para dar la vuelta.

La prohibición alcanza a los vehículos que intentan acceder desde cualquiera de los extremos de la vía. Esa característica la diferencia de otros carteles que restringen únicamente la entrada desde una dirección determinada.

Puede utilizarse en caminos cerrados al tránsito, sectores peatonales, calles temporalmente bloqueadas o accesos reservados para determinados usuarios. En algunas ubicaciones aparece acompañada por placas que aclaran horarios, distancias o excepciones.

Por qué no tiene ningún dibujo en el centro

En las señales reglamentarias, el círculo rojo representa una prohibición. Cuando aparece un automóvil, una moto, un camión o una bicicleta en el centro, el mensaje se dirige específicamente a ese tipo de vehículo.

En cambio, el círculo vacío amplía el alcance: no selecciona una categoría, sino que impide la circulación vehicular de manera general. El nuevo catálogo oficial español mantiene la R-100 dentro del grupo de señales de prohibición de entrada.

Si debajo aparece una placa con la palabra “excepto”, la restricción puede no alcanzar a residentes, vehículos autorizados, servicios públicos, bicicletas u otros usuarios expresamente mencionados. La placa adicional forma parte del mensaje y debe leerse junto con la señal principal.

Con qué señal suele confundirse

La confusión más frecuente ocurre con la señal de entrada prohibida, que presenta un círculo rojo completo atravesado por un rectángulo blanco horizontal.

La diferencia es importante:

Círculo blanco con borde rojo: ningún vehículo puede circular por ese tramo en ninguno de los sentidos.

ningún vehículo puede circular por ese tramo en ninguno de los sentidos. Círculo rojo con barra blanca: no se puede ingresar desde ese lado porque la circulación viene en sentido contrario o el acceso está vedado.

no se puede ingresar desde ese lado porque la circulación viene en sentido contrario o el acceso está vedado. Círculo con un vehículo dibujado: la prohibición alcanza solamente a la categoría representada.

También puede confundirse con una limitación de velocidad, pero esas señales llevan un número negro dentro del círculo.

Dónde puede aparecer la R-100

El diseño mostrado corresponde al sistema de señalización utilizado en España y otros países europeos. La señal puede encontrarse al comienzo de:

Calles peatonales.

Caminos cerrados temporalmente.

Sectores reservados para residentes.

Accesos internos restringidos.

Áreas protegidas.

Zonas afectadas por obras o eventos.

Vías habilitadas solamente durante ciertos horarios.

Cuando se utiliza en una zona de obras, el fondo puede modificarse para mejorar su identificación, pero la prohibición continúa vigente.