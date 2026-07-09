Así es el Peugeot 405 versión 2027: el sedán noventoso que vuelve a conquistar las calles argentinas

El Peugeot 405 fue uno de los sedanes más exitosos de los años 90 y todavía ocupa un lugar especial en la memoria de muchos argentinos. Ahora, la inteligencia artificial vuelve a ponerlo en escena con una recreación que muestra cómo podría lucir una versión 2027 de este clásico de Peugeot , adaptada a la era de los autos eléctricos.

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Así es el Peugeot 505 versión 2027: el sedán argentino que vuelve con motor eléctrico y diseño futurista

El modelo original se destacó por su confort, confiabilidad y comportamiento en ruta. Fabricado también en Argentina, fue durante años una referencia entre los sedanes medianos y todavía conserva una enorme comunidad de fanáticos.

El diseño conserva la clásica silueta de tres volúmenes, aunque incorpora superficies mucho más limpias y aerodinámicas.

En el frente aparecen ópticas Matrix LED extremadamente delgadas unidas por una barra luminosa, mientras que la parrilla tradicional desaparece para dar lugar a un panel completamente cerrado, propio de un vehículo eléctrico.

Las llantas aerodinámicas de 20 pulgadas, las manijas retráctiles y los detalles iluminados completan una imagen moderna sin perder la esencia del histórico Peugeot 405.

Un interior pensado para 2027

Puertas adentro, la inteligencia artificial imagina un tablero completamente digital.

Dos enormes pantallas dominan el habitáculo, acompañadas por comandos táctiles, iluminación ambiental configurable y materiales reciclados de alta calidad.

El amplio espacio para cinco pasajeros continúa siendo uno de los grandes argumentos del modelo.

También incorpora asistentes avanzados de conducción, estacionamiento autónomo y actualizaciones remotas de software.

Motor eléctrico y espíritu rutero

La recreación propone un sistema totalmente eléctrico con gran autonomía y aceleración inmediata.

La idea mantiene el perfil familiar del 405, pero adaptado a las nuevas exigencias de eficiencia energética y movilidad sustentable.

Un clásico que todavía despierta nostalgia

Aunque Peugeot no anunció oficialmente un regreso del modelo, las recreaciones realizadas con inteligencia artificial muestran cuánto potencial conserva uno de los sedanes más recordados de los años 90. Si algún día volviera a las calles argentinas, probablemente seguiría apostando por el confort, la elegancia y la confiabilidad que lo hicieron inolvidable.