9 de julio de 2026 - 13:48

Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross tras la última actualización de precios en Argentina

El Toyota Corolla Cross, los precios, Argentina y el segmento SUV vuelven a ser protagonistas tras la actualización oficial de la marca.

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Por Ignacio Alvarado

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Desde su lanzamiento, el Corolla Cross logró convertirse en uno de los modelos más importantes de Toyota para el mercado regional. Su combinación de espacio interior, consumo contenido y tecnología explica gran parte de ese éxito.

Ahora, con los nuevos valores oficiales, vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del mercado.

Precios del Toyota Corolla Cross en Argentina

Tras la actualización publicada por Toyota Argentina, la gama quedó conformada de la siguiente manera:

  • Corolla Cross XLI 2.0 CVT: desde $43.459.000.
  • Corolla Cross XEI 2.0 CVT: desde $47.091.000.
  • Corolla Cross SEG 2.0 CVT: desde $52.245.000.
  • Corolla Cross XEI HEV (Híbrido): desde $48.829.000.
  • Corolla Cross SEG HEV (Híbrido): desde $53.849.000.

Los valores corresponden a la lista oficial y pueden modificarse según el concesionario, gastos administrativos, patentamiento o promociones vigentes.

Qué ofrece el Toyota Corolla Cross

Uno de los grandes argumentos del Toyota Corolla Cross continúa siendo su completo nivel de equipamiento.

Dependiendo de la versión, incorpora siete airbags, control de estabilidad, climatizador automático, tablero digital, pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y el paquete Toyota Safety Sense, que suma frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.

Las versiones híbridas, además, destacan por ofrecer un consumo muy bajo, especialmente en ciudad.

Cómo queda frente a otros SUV

Con estos precios, el Corolla Cross continúa enfrentándose a modelos como Volkswagen Taos, Jeep Compass, Honda HR-V y Chevrolet Tracker en las versiones más equipadas.

Su principal diferencial sigue siendo la reconocida confiabilidad de Toyota, la disponibilidad de mecánicas híbridas y un excelente valor de reventa.

Un referente que sigue creciendo

El Toyota Corolla Cross continúa consolidándose como uno de los SUV más importantes de Argentina. Su combinación de tecnología, seguridad, confort y eficiencia explica por qué sigue ocupando los primeros lugares entre los modelos más elegidos del segmento, incluso después de cada actualización de precios.

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