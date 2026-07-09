Obligado, Renault quitó sus autos eléctricos del mercado argentino tras el avance de las marcas chinas

Renault Argentina modificó su estrategia comercial en el país y retiró de su catálogo al Mégane E-Tech , el último modelo 100% eléctrico que mantenía disponible en los concesionarios argentinos. Uno de los principales motivos es el gran crecimiento de las marcas chinas, que reconfiguraron el mercado local.

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La medida llega después de la salida del Kwid E-Tech y de la Kangoo E-Tech, y coincide con un escenario de mayor competencia. En 2026, el Gobierno habilitó la importación de hasta 50.000 vehículos eléctricos e híbridos sin aranceles, con más de 60 modelos previstos.

Ese esquema favorece especialmente a productos más accesibles, muchos de ellos provenientes de China, y presiona a modelos europeos más caros o con menor margen para competir en precio.

Con esta decisión, la automotriz completa el repliegue de su oferta eléctrica en el país. Los modelos no desaparecen por completo, pero si dejarán de integrar la oferta habitual de la red comercial y solo estarán disponibles bajo una modalidad de venta por encargo.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el Mégane E-Tech no desaparece por completo , sino que pasará a comercializarse únicamente bajo pedido, al igual que los otros modelos EV de la marca. De esta manera, deja de integrar la oferta visible y regular de los concesionarios.

El modelo había llegado al país como el producto más tecnológico de Renault. Fabricado en Francia, ofrecía una propuesta moderna y de alto valor, pero nunca logró alcanzar un volumen significativo de ventas.

Uno de los principales obstáculos fue el precio. Al provenir de Europa, el Mégane E-Tech debía pagar el arancel de importación extrazona, una condición que lo dejó en desventaja frente a nuevas alternativas.

Antes de salir del catálogo regular, el Renault Mégane E-Tech se ofrecía a $69.580.000, mientras que el Kwid E-Tech tenía un precio de $36.880.000.

En paralelo, comenzaron a ganar espacio modelos de marcas chinas o de origen chino con valores más competitivos. Aunque no todos compiten directamente como eléctricos puros, estos modelos muestran el cambio de escenario: el mercado empezó a recibir opciones electrificadas más accesibles.

Los números también ayudan a explicar la decisión. El Mégane E-Tech patentó 75 unidades en 2024, 104 en 2025 y apenas una unidad en lo que va de 2026, un volumen muy bajo para un modelo importado.