23 de julio de 2026 - 12:30

El mecánico explica por qué nunca deberías apagar el motor apenas terminás un viaje largo

El cuidado del motor no termina al estacionar el auto. Un simple hábito puede proteger el turbo, evitar desgaste prematuro y mejorar la vida útil del vehículo.

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Por Ignacio Alvarado

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Aunque hoy los motores son más eficientes que hace algunos años, el principio mecánico sigue siendo el mismo.

Las piezas continúan girando y acumulando calor incluso cuando el vehículo ya se detuvo.

Por eso, el momento de apagar el motor también forma parte de su cuidado.

¿Qué ocurre dentro del motor después de un viaje largo?

Durante recorridos prolongados por autopista, subidas exigentes o trayectos con carga, el motor trabaja a temperaturas elevadas.

En los vehículos con turbo, este componente puede superar varios cientos de grados mientras gira a velocidades extremadamente altas.

Si el conductor apaga el auto de inmediato, la circulación de aceite se detiene instantáneamente.

Como consecuencia, el calor residual permanece concentrado alrededor del turbo y otros componentes calientes, favoreciendo con el tiempo la degradación del lubricante y un mayor desgaste interno.

Esperar entre 30 segundos y un minuto permite que la temperatura comience a descender mientras el aceite continúa circulando.

¿Todos los autos necesitan esperar antes de apagarse?

No necesariamente.

Los mecánicos aclaran que este hábito resulta más importante en vehículos con turbo, especialmente después de viajes largos, manejo deportivo, pendientes pronunciadas o cuando el motor trabajó bajo mucha carga.

En cambio, si el recorrido fue corto, urbano y a baja velocidad, normalmente no hace falta dejar el motor en ralentí antes de apagarlo.

Además, muchos modelos modernos incorporan sistemas de refrigeración y lubricación más eficientes que reducen este riesgo.

Los mitos más comunes sobre este hábito

Uno de los mitos más extendidos sostiene que todos los autos deben permanecer varios minutos encendidos antes de apagarse.

La evidencia técnica indica que eso no es necesario.

Tampoco es cierto que un motor moderno se dañe por apagarse inmediatamente después de un uso normal.

La recomendación aplica principalmente cuando existió una exigencia importante y, sobre todo, en motores turboalimentados.

Un pequeño hábito que puede marcar la diferencia

El cuidado del motor comienza mucho antes de una reparación. Si el auto realizó un viaje largo o el turbo trabajó bajo alta temperatura, esperar unos instantes antes de apagarlo puede contribuir a una mejor lubricación y ayudar a prolongar la vida útil de sus componentes sin generar ningún costo adicional.

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