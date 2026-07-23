Dejó su Tesla Cybertruck enchufado y se fue de vacaciones: dos semanas después volvió y la camioneta no quiso arrancar

Un propietario dejó su Tesla Cybertruck conectado al cargador durante dos semanas antes de viajar de vacaciones. Cuando volvió a su casa en Arizona, la camioneta no reaccionaba y la aplicación mostraba que había perdido contacto con el vehículo once días antes.

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El caso ocurrió en julio de 2025 y tuvo como protagonista a AJ Esguerra. La historia volvió a circular por la paradoja que presentaba: el vehículo eléctrico estaba enchufado, pero no podía encenderse ni responder a los controles .

En un primer momento, el dueño sospechó que las elevadas temperaturas de Arizona, combinadas con tantos días de conexión, podían haber provocado un daño grave en la batería.

Esguerra publicó el problema en un grupo de propietarios de Cybertruck y luego solicitó asistencia mediante la aplicación de Tesla. El servicio técnico respondió, logró suministrar energía al sistema y remolcó el vehículo hasta un centro de reparación .

La camioneta no había quedado inmovilizada por falta de carga en su batería principal. Después de la inspección, los técnicos identificaron una falla en el convertidor de potencia .

Según el relato del propietario, Tesla determinó que el desperfecto no había sido causado por el calor ni por haber dejado la camioneta conectada. La empresa reparó el vehículo sin costo y lo devolvió en condiciones de circular.

Dejar un Cybertruck enchufado no está prohibido

El manual oficial indica que el Cybertruck puede permanecer conectado durante períodos prolongados. Tesla incluso recomienda dejarlo enchufado cuando no se utiliza, para conservar el nivel de la batería y mantener una temperatura adecuada.

Para almacenamientos largos, la automotriz aconseja configurar una carga cercana al 50% y mantener el vehículo conectado cuando sea posible. También recomienda evitar que la batería permanezca durante mucho tiempo cerca del 0% o del 100%.

El sistema interrumpe la carga cuando alcanza el límite configurado. Por eso, estar conectado no significa que la camioneta continúe recibiendo energía de manera ininterrumpida y sin ningún control.

Qué puede dejar inmóvil a un vehículo con batería cargada

Los vehículos eléctricos tienen una batería de alto voltaje para la propulsión y otro sistema de menor voltaje que alimenta computadoras, cerraduras, controles y módulos electrónicos. Una falla en esa parte puede impedir que el vehículo se active aunque conserve autonomía en la batería principal.

El manual del Cybertruck advierte que, cuando el sistema de bajo voltaje deja de recibir energía, puede ser necesario utilizar una fuente externa para recuperar determinadas funciones y permitir nuevamente la carga.

En el caso de Esguerra, el problema no fue una prueba de que dejar el vehículo conectado resulte perjudicial. Fue una falla puntual del convertidor que coincidió con el período de vacaciones.