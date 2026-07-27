El mecánico explica por qué dejar el tanque siempre en reserva puede terminar saliendo mucho más caro

Muchos conductores esperan a que se encienda la luz de reserva antes de cargar combustible. Aunque hacerlo de manera ocasional no suele generar problemas, los mecánicos advierten que convertir este hábito en una costumbre puede afectar distintos componentes del auto, especialmente la bomba de combustible y el sistema de alimentación.

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Durante años circuló la idea de que el problema eran los sedimentos acumulados en el fondo del tanque.

Hoy los especialistas aclaran que ese no es el principal riesgo.

La bomba de combustible no solo impulsa nafta o gasoil hacia el motor.

También utiliza el propio combustible para mantenerse refrigerada y lubricada mientras funciona.

Cuando el tanque de combustible permanece muy bajo durante largos períodos, la bomba puede quedar parcialmente expuesta y trabajar a una temperatura superior a la habitual.

Ese aumento de temperatura no provoca una falla inmediata, pero sí puede acelerar su desgaste con el paso del tiempo.

Por eso muchos mecánicos recomiendan evitar que el nivel baje constantemente hasta la reserva.

¿Qué pasa con los sedimentos del tanque?

Uno de los mitos más repetidos afirma que conducir en reserva hace que el motor aspire toda la suciedad acumulada.

En realidad, la toma de combustible siempre se encuentra cerca del fondo del tanque, independientemente del nivel de carga.

Además, todos los vehículos modernos incorporan filtros diseñados para retener esas partículas antes de que lleguen al sistema de inyección.

El verdadero problema no suele ser la suciedad, sino el funcionamiento continuo de la bomba de combustible con poco líquido alrededor.

¿Siempre existe riesgo?

No.

Los especialistas aclaran que llegar ocasionalmente a la reserva no dañará el auto.

El inconveniente aparece cuando el conductor circula durante varios días o semanas con muy poco combustible.

También aumenta el riesgo si el vehículo transita pendientes pronunciadas o curvas frecuentes con el tanque de combustible casi vacío, ya que la bomba puede aspirar aire de forma momentánea.

¿Cuánto puede costar una reparación?

Reemplazar una bomba de combustible puede representar un gasto importante dependiendo del modelo del auto.

En muchos vehículos modernos, además de la pieza, es necesario desmontar parte del sistema de alimentación y realizar comprobaciones electrónicas posteriores.

Por eso los mecánicos consideran mucho más económico mantener el tanque por encima de un cuarto de su capacidad.

Un hábito sencillo que ayuda a cuidar el auto

Los especialistas coinciden en que no hace falta llenar el tanque cada vez que se carga combustible. Sin embargo, evitar circular habitualmente en reserva ayuda a prolongar la vida útil de la bomba de combustible y de todo el sistema de alimentación del auto. Mantener un nivel razonable de combustible es una medida simple que puede prevenir reparaciones costosas a largo plazo.