27 de julio de 2026 - 18:25

Qué significa guardar corchos en los autos: el curioso truco para proteger el habitáculo

Un simple corcho puede tener distintos usos dentro de los autos, aunque algunas de las ventajas que circulan en redes necesitan ser tomadas con cautela.

Los autos en su interior pueden sufrir diferentes inconvenientes al mantenerse cerrados y el corcho puede solucionarlos.

Los autos en su interior pueden sufrir diferentes inconvenientes al mantenerse cerrados y el corcho puede solucionarlos.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Hay trucos caseros que sorprenden por su sencillez y que comienzan a circular entre los conductores como soluciones para problemas cotidianos. Uno de ellos consiste en guardar o colocar corchos en autos que sufren algunos inconvenientes, una práctica que se relaciona con el cuidado del habitáculo y el control de ciertos olores.

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La idea llama la atención porque se trata de un objeto económico, liviano y fácil de conseguir. Sin embargo, no todos los beneficios que se le atribuyen están demostrados. Su material poroso puede tener algunas propiedades interesantes, pero eso no significa que pueda reemplazar el mantenimiento adecuado de las juntas, los burletes o los sistemas de ventilación del vehículo.

Para qué sirve colocar corchos dentro del auto

El corcho es un material ligero y poroso que se obtiene de la corteza del alcornoque. Por sus características, puede absorber cierta humedad ambiental y también retener algunos olores, motivo por el cual algunas personas lo utilizan como un recurso casero dentro de espacios cerrados.

En un vehículo, la presencia de un corcho puede estar relacionada principalmente con la intención de mantener un ambiente más agradable. Colocarlo en un espacio donde no interfiera con los controles ni con los mecanismos del auto no supone una modificación permanente y permite retirarlo fácilmente.

Es importante diferenciar entre un truco doméstico y una solución comprobada

Un corcho no funciona como un deshumidificador capaz de eliminar grandes cantidades de agua del interior del vehículo. Si existe humedad persistente, lo primero que debería revisarse son las juntas de las puertas, las filtraciones, los desagües y el sistema de climatización.

La acumulación de agua o condensación también puede favorecer la aparición de malos olores y moho. En esos casos, colocar un corcho no resolverá el origen del problema y será necesario encontrar la causa para evitar que vuelva a aparecer.

El truco que busca mantener el habitáculo más agradable

  • Una de las explicaciones más difundidas sobre este método sostiene que el corcho puede ayudar a reducir la humedad y los olores en el interior del auto. Su estructura porosa permite cierta interacción con la humedad ambiental, aunque su capacidad es limitada y no debe confundirse con la acción de productos diseñados específicamente para absorber agua.
  • También se le atribuyen propiedades relacionadas con la protección frente al polvo y los insectos. Sin embargo, colocar un corcho en una puerta no garantiza que estos elementos no ingresen al habitáculo. La protección depende del correcto estado de los burletes y sellos del vehículo.

Si las juntas están deterioradas o presentan espacios, la solución adecuada es repararlas o reemplazarlas. El corcho puede utilizarse como un pequeño recurso complementario, pero no sustituye el mantenimiento de las piezas que cumplen la función de sellado.

Guardar corchos dentro del auto es un curioso truco casero que algunas personas utilizan por las características porosas de este material y su posible relación con la absorción de humedad y ciertos olores. Sin embargo, sus efectos son limitados y no reemplazan el mantenimiento del vehículo.

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