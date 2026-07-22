¿Decir "buenos días" es un error? La RAE aclaró la forma correcta de saludar por las mañanas

La expresión “buenos días” no es un error gramatical . La Real Academia Española (RAE) aclaró que se trata de la fórmula general utilizada para saludar durante la mañana en todo el ámbito hispanohablante y de la única forma habitual en España.

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La duda suele surgir porque el saludo se pronuncia en un solo día y, por lo tanto, algunas personas consideran que debería utilizarse obligatoriamente el singular. Sin embargo, el plural está asentado por el uso y es plenamente correcto .

Esto no vuelve incorrecta a la expresión “buen día”. En buena parte de América, ambas fórmulas conviven y pueden utilizarse sin que una sea necesariamente mejor que la otra.

La variante en singular se utiliza especialmente en el área rioplatense, que incluye a la Argentina, Uruguay y Paraguay . También aparece en México, Centroamérica y otros países americanos.

Por eso, una persona puede decir “buen día” o “buenos días” sin cometer una falta. La elección depende principalmente de la región, el registro y las costumbres del hablante .

En la Argentina, “buen día” puede sonar más cotidiano en oficinas, comercios, mensajes escritos o intercambios breves. “Buenos días”, por su parte, mantiene plena vigencia y suele percibirse como una fórmula más tradicional o formal, aunque esto puede cambiar según el contexto.

Hasta qué hora se dice “buenos días”

No existe una hora universal fijada por la RAE para cambiar obligatoriamente el saludo. La división depende de los hábitos culturales, los horarios de las comidas y el momento en el que una comunidad considera que comienza la tarde.

En gran parte de América, “buenos días” suele utilizarse hasta alrededor del mediodía. Después aparecen “buenas tardes” y, al caer la noche, “buenas noches”.

El límite no debe entenderse como una regla matemática. Saludar con “buenos días” unos minutos después de las 12 no convierte automáticamente la frase en incorrecta, aunque pueda sonar menos natural para algunas personas.

El detalle de puntuación que sí puede generar un error

Cuando el saludo está seguido por el nombre de la persona, ese nombre funciona como vocativo y debe separarse mediante una coma. Lo correcto es escribir “Buenos días, María” y no “Buenos días María”.

La misma regla se aplica en expresiones como:

“Buen día, Carlos”.

“Buenas tardes, profesora”.

“Buenas noches, vecinos”.

“Hola, Martín”.

Cuando el saludo aparece solo, puede cerrarse con un punto o con signos de exclamación, según el tono: “Buenos días.” o “¡Buenos días!”.