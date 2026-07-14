¿"El agua" o "la agua"? ¿"El águila" o "la águila"?: la regla detrás del uso de los artículos

¿Se dice “el agua fría” o “la agua fría” ? ¿Corresponde escribir “el águila blanca” aunque águila sea un sustantivo femenino? La duda aparece porque el español aplica una regla especial cuando determinadas palabras comienzan con una a tónica , es decir, pronunciada con mayor intensidad.

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La forma correcta es el agua y el águila . Sin embargo, esto no significa que las palabras pasen a ser masculinas. Ambas continúan siendo femeninas y, por eso, los adjetivos deben concordar en ese género: el agua fría , el águila majestuosa .

La regla alcanza a sustantivos femeninos singulares que comienzan con a o ha tónicas . Cuando el artículo aparece inmediatamente delante de la palabra, se utiliza “el” para evitar la repetición sonora que producirían expresiones como “la agua” o “la águila”.

La Real Academia Española aclara que ese “el” no convierte al sustantivo en masculino. Es una variante del artículo femenino singular que, por razones históricas y fonéticas, coincide en su forma con el masculino.

Los adjetivos siguen siendo femeninos

Uno de los errores más frecuentes consiste en extender el masculino al resto de la oración. No corresponde decir “el agua frío”, “el águila blanco” ni “el área protegido”.

Las formas correctas son:

El agua limpia .

. El águila blanca .

. El alma tranquila .

. El área protegida .

. El hacha afilada.

La palabra continúa siendo femenina, por lo que todos sus modificadores deben concordar en femenino. El cambio alcanza únicamente al artículo que está colocado inmediatamente delante del sustantivo.

Qué pasa cuando aparece otra palabra en el medio

La regla deja de aplicarse cuando entre el artículo y el sustantivo se coloca un adjetivo u otro elemento. En esos casos reaparece la forma femenina “la”.

Por eso, se dice:

La misma agua .

. La fría agua .

. La majestuosa águila .

. La amplia área .

. La afilada hacha.

La explicación es sencilla: el artículo ya no queda directamente junto a la a tónica del sustantivo, por lo que desaparece la razón fonética que originó el cambio.

“Esta agua” y “mucha agua” también son correctos

La modificación no alcanza a los demostrativos ni a otros determinantes. Aunque a veces se escuchan formas como “este agua” o “ese águila”, la RAE recomienda mantener el femenino.

Las formas adecuadas son:

Esta agua .

. Esa águila .

. Aquella aula .

. Mucha hambre .

. Poca agua .

. Toda el área.

También puede decirse un águila o un hacha, aunque las variantes “una águila” y “una hacha” son correctas, pero mucho menos frecuentes.

En plural vuelve a utilizarse “las”

La regla solamente funciona en singular. Al pasar al plural, la secuencia de sonidos cambia y debe utilizarse el artículo femenino habitual.

Por lo tanto, se dice:

Las aguas .

. Las águilas .

. Las almas .

. Las áreas .

. Las aulas .

. Las hachas.

Formas como “los águilas” o “los aulas” son incorrectas porque confunden el artículo especial del singular con un supuesto cambio de género.