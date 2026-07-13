13 de julio de 2026 - 21:00

La psicología asegura que las personas que nunca tiran los tickets de compra y los acumulan en la billetera comparten este rasgo de personalidad

La psicología explica por qué guardar tickets durante meses puede revelar una particular relación con el dinero y el control.

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Por Ignacio Alvarado

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Aunque la mayoría termina perdiendo utilidad pocas horas después de una compra, hay personas que los conservan durante semanas, meses o incluso años.

Algunos dicen que es "por las dudas".

Otros simplemente nunca encuentran el momento para tirarlos.

Sin embargo, la explicación puede ir bastante más allá.

Qué dice la psicología sobre guardar tickets

Diversos especialistas explican que este comportamiento puede vincularse con el llamado anclaje de control.

Conservar comprobantes transmite la sensación de que todavía existe un registro físico de una decisión económica importante.

El ticket funciona como una evidencia de la compra realizada y, de manera inconsciente, ofrece cierta tranquilidad frente a posibles reclamos, cambios o devoluciones.

Incluso cuando esas posibilidades prácticamente ya no existen.

El dinero también influye en este hábito

La psicología económica sostiene que muchas personas desarrollan una relación emocional con el dinero.

Guardar tickets puede convertirse en una manera de recordar cuánto se gastó, controlar consumos o simplemente mantener una sensación de organización financiera.

En contextos económicos inestables, esa necesidad suele intensificarse.

No porque el papel tenga valor.

Sino porque representa una decisión económica ya tomada.

No siempre es acumulación

Los especialistas aclaran que este comportamiento no implica necesariamente un problema.

Mientras no genere dificultades en la vida cotidiana, conservar algunos tickets forma parte de las diferencias normales entre distintas personalidades.

El inconveniente aparece únicamente cuando la persona siente que no puede desprenderse de ningún papel, incluso sabiendo que perdió toda utilidad.

Un papel pequeño que puede decir mucho

La psicología recuerda que muchos hábitos cotidianos esconden procesos mentales complejos. Guardar viejos tickets en la billetera no siempre habla de desorden. En muchas ocasiones refleja la necesidad de conservar una pequeña sensación de seguridad frente a un mundo donde casi todo cambia con demasiada rapidez.

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