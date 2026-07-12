12 de julio de 2026 - 12:50

La psicología explica que las personas carismáticas no nacen con confianza: aprendieron a hacer sentir importantes a los demás

La psicología sugiere que iluminar una habitación no requiere nacer con confianza, sino elegir activamente que las otras personas merezcan ser el centro de atención.

Según la psicología, el carisma nace de hacer sentir importantes a los demás.&nbsp;

Según la psicología, el carisma nace de hacer sentir importantes a los demás. 

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Por Sofía Serelli

La creencia de que el carisma es un don natural e inamovible choca con las evidencias de la psicología actual. Las personas que logran revitalizar un entorno social no suelen ser las más graciosas ni las más seguras, sino aquellas que decidieron, en algún momento, que los demás merecían ser vistos y escuchados.

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La investigación académica sostiene que el carisma se compone de comportamientos específicos y enseñables en lugar de ser una cualidad mágica e innata. El estudioso organizacional John Antonakis lideró investigaciones donde individuos sin una inclinación social particular fueron entrenados en técnicas concretas. Al finalizar, sus niveles de confianza y simpatía percibidos por terceros aumentaron drásticamente, confirmando que la calidez es una conducta modificable.

¿Por qué prestar atención al otro construye carisma?

El fenómeno de iluminar una habitación rara vez coincide con ser el centro de atención por méritos propios. El efecto real se produce cuando una persona dirige su atención hacia afuera, logrando que los demás se sientan notados y tomados en serio. La sensación que permanece en el interlocutor no es la brillantez del otro, sino la comodidad propia generada por ese reconocimiento externo.

Estudios de la Universidad de Harvard detallan que las personas que realizan más preguntas de seguimiento durante una conversación son significativamente mejor valoradas por sus interlocutores. Este comportamiento no depende del contenido de la pregunta, sino de lo que señaliza: capacidad de respuesta y el sentido de que el otro está siendo escuchado y comprendido. El interés activo por las noticias ajenas fortalece los vínculos con mayor eficacia que la simple simpatía ante las malas noticias.

¿Se puede entrenar la confianza para ser más carismático?

Lo que suele interpretarse como una confianza natural sin esfuerzo es, en realidad, un efecto secundario de dónde se sitúa la atención. Al concentrarse en la comodidad de quienes lo rodean, el individuo deja de monitorear su propio desempeño, lo que elimina la autoconciencia que suele generar incomodidad social. Esta reducción del autoanálisis proyecta una apariencia de seguridad y equilibrio. La confianza no es un requisito previo para la interacción, sino un subproducto de dejar de ser el objeto de la propia atención.

Existen límites biológicos, ya que el temperamento es parcialmente heredable y algunas personas poseen una base más sociable por naturaleza. No obstante, la psicología moderna propone que la capacidad de hacer sentir visibles a los demás es una orientación que se puede practicar deliberadamente. Incluso los perfiles introvertidos ejecutan esta técnica de forma constante al enfocarse en un solo individuo a la vez, demostrando que no se requiere una personalidad burbujeante para transformar un ambiente social.

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