9 de julio de 2026 - 14:50

Las personas que siguen siendo felices y plenas después de los 60 años suelen haber adoptado estos 5 hábitos

Estudios de psicología revelan que el bienestar en la jubilación no depende del dinero ni del lugar de residencia, sino de decisiones diarias y simples.

Las personas que son felices después de los 60 tienen este estilo de vida en particular.&nbsp;

Las personas que son felices después de los 60 tienen este estilo de vida en particular. 

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Por Daniela Leiva

Las personas que llegan a los 60 años suelen asociar esta edad con un retiro tranquilo, pero para muchos otros también puede representar el temor al aislamiento o al aburrimiento. Sin embargo, la ciencia confirma que la satisfacción en esta etapa depende más de la forma en que se eligen vivir los días que de las circunstancias externas.

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Adoptar pequeñas rutinas transformadoras permite convertir esta etapa en un periodo de vitalidad y alegría real. No se trata de grandes cambios logísticos, sino de un enfoque mental diferente hacia lo cotidiano.

El asombro y la conexión con el entorno natural

Uno de los pilares fundamentales es recuperar la capacidad de asombro ante las cosas simples, un hábito que suele atribuirse solo a los niños. Tomarse el tiempo para admirar una puesta de sol o el canto de los pájaros expande la percepción del tiempo y mejora la toma de decisiones. Esta atención voluntaria a la belleza alimenta la gratitud y reduce el estrés de manera significativa.

A esto se suma la necesidad de conectar diariamente con la naturaleza. Caminar por un parque u observar el cambio de las estaciones crea un anclaje emocional potente que regula las emociones y estimula los sentidos. No hace falta vivir en el campo; basta con mirar un árbol o un rincón del cielo con presencia absoluta para obtener beneficios psicológicos constantes.

Vínculos sociales y curiosidad intelectual activa

La calidad de las interacciones sociales pesa más que la cantidad. Aunque las oportunidades de socializar disminuyan con la edad, un breve intercambio de palabras en un mercado o una llamada telefónica bastan para romper el sentimiento de soledad. Sentirse reconocido y conectado a través de gestos amables mantiene el sentido de pertenencia y bienestar emocional.

Estos hábitos funcionan porque el bienestar no es un estado estático, sino un proceso dinámico influenciado por la salud cognitiva y la autoimagen. Al aprender algo nuevo cada día, ya sea un idioma o una receta, el cerebro mantiene su capacidad de progreso constante. Este estímulo le recuerda al individuo que todavía puede evolucionar y sorprenderse, combatiendo el estancamiento mental y fortaleciendo la salud cerebral a largo plazo.

Movimiento diario sin exigencias físicas

Finalmente, el movimiento físico regular es esencial, aunque no debe buscar el rendimiento deportivo. Una actividad suave como la jardinería, caminar o los estiramientos mejora el estado de ánimo y favorece una imagen personal positiva. Un cuerpo en movimiento reactiva la energía interior, permitiendo que la mente se mantenga tan ágil como el resto del organismo.

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