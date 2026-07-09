La psicología explica que las personas nacidas entre 1950 y 1970 disfrutan del silencio no por costumbre, sino por su desarrollo cerebral

El cerebro de quienes crecieron entre 1950 y 1970 se programó para interpretar la ausencia de ruido no como una carencia, sino como un estado de descanso y bienestar.

La psicología concluye por qué las peprsonas que nacieron estos años disfrutan más del silencio.

Expertos en psicología determinaron que el grupo demográfico de entre 55 y 75 años posee una capacidad superior para gestionar los momentos de calma absoluta en comparación con los jóvenes. Esta tolerancia no responde a la personalidad, sino a una adaptación del sistema nervioso forjada durante una infancia sin tecnología digital.

El entorno de crianza en las décadas de 1950, 1960 y 1970 carecía del flujo constante de información que caracteriza el presente. Sin redes sociales, dispositivos móviles ni notificaciones permanentes, el silencio formaba parte de la rutina cotidiana en trayectos, tardes de descanso y actividades sociales. Para esta generación, la ausencia de sonido externo se integró como un elemento natural del día.

El desarrollo del sistema nervioso en ambientes de baja estimulación Durante la infancia, el cerebro aprende a identificar qué nivel de estímulos externos es seguro y normal. Quienes crecieron antes de la revolución digital construyeron su realidad en ambientes menos saturados, lo que les permite hoy procesar la calma sin experimentar la inquietud que afecta a adolescentes y niños actuales. Para los más jóvenes, acostumbrados a la recompensa inmediata de las pantallas, el silencio suele generar una sensación de vacío o incompletitud.

La ciencia asocia estos periodos de tranquilidad con la activación de mecanismos internos de reflexión, creatividad y procesamiento de experiencias. La exposición reducida al ruido constante favorece la regulación emocional y fortalece los procesos de memoria y concentración. En lugar de ser una ausencia incómoda, el silencio actúa en estos cerebros como un espacio de bienestar donde la mente organiza sus pensamientos de forma autónoma.

Cerebros hiperestimulados: la brecha entre la era digital y la analógica El fenómeno se explica por la dificultad de los perfiles hiperestimulados para tolerar situaciones de baja actividad. La necesidad de encender la televisión o revisar el teléfono ante el primer momento de calma es una respuesta aprendida tras años de interacción con estímulos digitales. En cambio, quienes vivieron sus primeros años en la era analógica no requieren un esfuerzo consciente para disfrutar de la quietud, ya que su sistema nervioso interpreta ese estado como un descanso legítimo.

Este rasgo generacional se ha convertido en un objeto de estudio para la salud mental contemporánea. En un contexto donde el ruido es omnipresente, la capacidad de desconexión voluntaria se valora como una herramienta para disminuir el estrés. La calma, que hace décadas era una condición ambiental básica, se posiciona ahora como una ventaja cognitiva para quienes conservan la habilidad biológica de habitarla sin buscar distracciones inmediatas.