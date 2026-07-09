9 de julio de 2026 - 13:00

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre bajan el volumen del televisor apenas empieza una publicidad

La psicología analiza un hábito muy frecuente relacionado con la atención, la sobreestimulación y el procesamiento de los sonidos.

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Por Ignacio Alvarado

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La escena se repite todos los días. No importa si la publicidad dura treinta segundos o dos minutos: el volumen baja inmediatamente y vuelve a subir cuando empieza el programa.

Para muchos es un gesto casi inconsciente.

Qué explica la psicología sobre este comportamiento

Los especialistas señalan que algunas personas presentan una mayor sensibilidad frente a determinados estímulos auditivos.

Los cortes publicitarios suelen incorporar música más intensa, voces aceleradas y cambios constantes de volumen para captar la atención del espectador.

Ese aumento de estímulos hace que el cerebro los perciba como más invasivos.

Por eso muchas personas reaccionan automáticamente disminuyendo el sonido antes incluso de pensar en hacerlo.

No es una cuestión de paciencia.

Es una manera de regular el ambiente.

Un hábito relacionado con la necesidad de calma

La psicología también explica que reducir el volumen puede convertirse en una forma de recuperar el control sobre el entorno.

Después de varios minutos siguiendo una serie, una película o un noticiero, la irrupción de anuncios con otro ritmo rompe la concentración.

Al bajar el volumen, el cerebro intenta mantener la continuidad de ese estado de atención sin incorporar estímulos innecesarios.

Este comportamiento suele aparecer también en personas que prefieren trabajar sin ruido, bajar el brillo del celular o evitar lugares excesivamente ruidosos.

No significa que exista un problema

Los especialistas aclaran que este hábito forma parte de las diferencias normales en el procesamiento sensorial.

Cada persona tolera niveles distintos de ruido y de intensidad sonora.

Mientras no interfiera con la vida cotidiana, bajar el volumen simplemente refleja una preferencia personal.

El control remoto dice más de lo que parece

Para la psicología, acciones tan simples como bajar el volumen durante una publicidad muestran que el cerebro busca constantemente regular el nivel de estímulos que recibe. Un gesto cotidiano, casi automático, que muchas veces responde menos a la televisión y más a la necesidad de mantener un entorno tranquilo.

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