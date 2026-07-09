Qué dice la psicología sobre las personas que siempre bajan el volumen del televisor apenas empieza una publicidad

Empieza el corte comercial y, casi de manera automática, algunas personas toman el control remoto para bajar el volumen del televisor. Según la psicología, este hábito cotidiano puede estar relacionado con la forma en que el cerebro procesa los estímulos , especialmente cuando busca reducir la sobrecarga de sonidos y mantener una sensación de calma.

La psicología dice que las personas que siempre dejan una alarma puesta "por las dudas" suelen compartir este rasgo mental

La psicología explica que las personas nacidas entre 1950 y 1970 disfrutan del silencio no por costumbre, sino por su desarrollo cerebral

La escena se repite todos los días. No importa si la publicidad dura treinta segundos o dos minutos: el volumen baja inmediatamente y vuelve a subir cuando empieza el programa.

Para muchos es un gesto casi inconsciente.

Los especialistas señalan que algunas personas presentan una mayor sensibilidad frente a determinados estímulos auditivos.

Los cortes publicitarios suelen incorporar música más intensa, voces aceleradas y cambios constantes de volumen para captar la atención del espectador.

Ese aumento de estímulos hace que el cerebro los perciba como más invasivos.

Por eso muchas personas reaccionan automáticamente disminuyendo el sonido antes incluso de pensar en hacerlo.

No es una cuestión de paciencia.

Es una manera de regular el ambiente.

Un hábito relacionado con la necesidad de calma

La psicología también explica que reducir el volumen puede convertirse en una forma de recuperar el control sobre el entorno.

Después de varios minutos siguiendo una serie, una película o un noticiero, la irrupción de anuncios con otro ritmo rompe la concentración.

Al bajar el volumen, el cerebro intenta mantener la continuidad de ese estado de atención sin incorporar estímulos innecesarios.

Este comportamiento suele aparecer también en personas que prefieren trabajar sin ruido, bajar el brillo del celular o evitar lugares excesivamente ruidosos.

No significa que exista un problema

Los especialistas aclaran que este hábito forma parte de las diferencias normales en el procesamiento sensorial.

Cada persona tolera niveles distintos de ruido y de intensidad sonora.

Mientras no interfiera con la vida cotidiana, bajar el volumen simplemente refleja una preferencia personal.

El control remoto dice más de lo que parece

Para la psicología, acciones tan simples como bajar el volumen durante una publicidad muestran que el cerebro busca constantemente regular el nivel de estímulos que recibe. Un gesto cotidiano, casi automático, que muchas veces responde menos a la televisión y más a la necesidad de mantener un entorno tranquilo.