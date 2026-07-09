9 de julio de 2026 - 11:00

La psicología dice que las personas que siempre dejan una alarma puesta "por las dudas" suelen compartir este rasgo mental

La psicología explica por qué este hábito cotidiano está relacionado con la necesidad de control, la anticipación y el manejo de la incertidumbre.

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Por Ignacio Alvarado

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Es una escena cotidiana. La persona programa una alarma para las 7:00, otra a las 7:05 y, a veces, una tercera unos minutos después. Incluso cuando no suele quedarse dormida, siente que necesita esa "red de seguridad".

Qué dice la psicología sobre este hábito

Especialistas en psicología explican que este comportamiento suele estar relacionado con la anticipación.

El cerebro intenta disminuir el impacto de los imprevistos preparando un "plan B" antes de que exista un problema real.

No significa necesariamente que la persona sea ansiosa.

En muchos casos refleja una tendencia a organizar escenarios futuros para sentirse más tranquila.

La alarma funciona como una garantía psicológica más que como una necesidad práctica.

Saber que está programada reduce la incertidumbre y permite descansar con mayor sensación de seguridad.

La necesidad de control también aparece en otros hábitos

Quienes dejan una alarma "por las dudas" suelen compartir otras conductas similares.

Revisan dos veces que la puerta haya quedado cerrada, vuelven a mirar si enviaron correctamente un correo importante o preparan la ropa del día siguiente antes de dormir.

Todos estos comportamientos tienen algo en común: disminuir el margen de error.

La psicología sostiene que anticiparse a posibles inconvenientes ayuda a muchas personas a reducir el estrés cotidiano.

Cuando deja de ser un hábito saludable

Los especialistas aclaran que programar una alarma adicional no representa un problema.

Solo merece atención cuando la necesidad de controlar cada detalle genera angustia constante o impide relajarse incluso en situaciones simples.

Mientras tanto, puede entenderse como una estrategia cotidiana para organizar mejor la rutina.

Mucho más que un despertador

Dejar una alarma activada "por las dudas" parece un gesto insignificante, pero revela cómo cada persona enfrenta la incertidumbre. Para la psicología, este pequeño hábito habla de planificación, previsión y necesidad de sentirse preparada frente a lo inesperado. A veces, una simple alarma dice mucho más sobre la personalidad que sobre la hora de levantarse.

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