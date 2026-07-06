Ni rojo ni azul: este es el color favorito de las personas más inteligentes, según los expertos en psicología

Los expertos en psicología del color estudian cómo ciertos tonos pueden influir en el estado de ánimo, la percepción o el rendimiento en tareas específicas. La inteligencia es un fenómeno complejo que involucra razonamiento, memoria, creatividad, aprendizaje, adaptación y resolución de problemas.

La psicología destaca los 3 colores que utilizan las personas solitarias y distantes

La fruta dorada que tiene el color de la yema de huevo, sabe a dulce de leche y muy poca gente conoce

El verde suele asociarse con naturaleza, calma, estabilidad y crecimiento. En contextos visuales, muchas personas lo perciben como un tono menos agresivo que el rojo y menos frío que algunos azules.

Algunos estudios observaron que la exposición a entornos verdes puede mejorar ciertas respuestas afectivas y reducir la percepción de esfuerzo en determinadas actividades. Por eso, el color aparece con frecuencia vinculado a ideas de equilibrio y claridad mental.

Esa asociación ayuda a explicar por qué tantas notas de psicología popular lo presentan como un color elegido por personas reflexivas o innovadoras. Sin embargo, una asociación cultural o emocional no alcanza para afirmar que sea “el color de los inteligentes”.

Qué dice realmente la ciencia

La psicología del color no funciona como un test de personalidad exacto. Los significados de los colores cambian según la cultura, la edad, el contexto, la experiencia personal y el uso que se haga de cada tono.

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology analizó relaciones entre personalidad, connotaciones y preferencias de color. Los resultados mostraron vínculos posibles entre colores y rasgos percibidos, pero no establecieron que un color favorito permita deducir inteligencia.

Además, la preferencia por un color puede depender de recuerdos, moda, decoración, equipos deportivos, experiencias familiares o simple gusto visual. Reducir todo eso a una medida intelectual sería una simplificación.

Entonces, ¿por qué no es rojo ni azul?

El rojo suele asociarse con energía, alerta, urgencia o competencia. Puede aumentar la atención en ciertos contextos, pero también puede relacionarse con error, peligro o presión.

El azul, en cambio, se vincula con calma, confianza y estabilidad. Muchas publicaciones lo presentan como el color de la inteligencia o la productividad, aunque tampoco hay una regla científica que lo confirme como favorito de las personas más inteligentes.

El verde queda en un punto intermedio. Combina una percepción de calma con una idea de renovación y equilibrio. Por eso se lo usa en espacios educativos, ambientes de trabajo y propuestas vinculadas con bienestar.