La psicología dice que las personas que siempre dejan una pestaña del navegador abierta "para después" suelen compartir este rasgo mental

Es común abrir una página de internet para leer "más tarde" y dejarla allí durante horas o incluso días. Algunas personas acumulan decenas de pestañas abiertas sin llegar a cerrarlas nunca. Aunque pueda parecer un simple problema de organización, la psicología sostiene que este comportamiento suele estar relacionado con la manera en que el cerebro administra las tareas pendientes y la memoria.

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No se trata necesariamente de desorden digital ni de falta de disciplina. De hecho, muchas personas mantienen esas pestañas porque sienten que todavía contienen una tarea sin terminar o una información que podría resultar útil en el futuro.

Una de las explicaciones más conocidas proviene del llamado efecto Zeigarnik , descrito por la psicóloga Bluma Zeigarnik en 1927. Sus investigaciones mostraron que el cerebro recuerda con mayor facilidad las tareas inconclusas que aquellas que ya fueron completadas.

Cada pestaña abierta funciona como un recordatorio visual de algo pendiente: un artículo por leer, una compra por hacer, una idea para desarrollar o un video que quedó a mitad de camino. Cerrarla produce la sensación de abandonar una tarea que todavía no fue resuelta.

A esto se suma la llamada memoria prospectiva , es decir, la capacidad de recordar que existe una

acción que deberá realizarse en el futuro. Cuando la carga mental aumenta, muchas personas recurren a apoyos externos para no olvidar esas obligaciones, y una pestaña abierta puede convertirse en uno de ellos.

Qué revela este hábito sobre la forma de pensar

Diversos estudios sobre personalidad también relacionan este comportamiento con personas que presentan una elevada apertura a la experiencia, uno de los cinco grandes rasgos del modelo Big Five. Suelen ser individuos curiosos, que conectan ideas rápidamente y pasan de un tema a otro con facilidad.

En estos casos, una pestaña lleva a otra porque el pensamiento funciona mediante asociaciones constantes. Más que un problema de orden, muchas veces refleja una mente que intenta mantener abiertas distintas posibilidades antes de tomar una decisión.

Lejos de ser un rasgo exclusivamente negativo, este hábito puede ser una consecuencia natural de un cerebro que busca conservar información disponible mientras procesa múltiples intereses al mismo tiempo.