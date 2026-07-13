Los botones sueltos que tenés en casa, no los tires, son un tesoro: las 2 ideas útiles que le dan valor

Los botones suelen terminar olvidados en frascos o cajas después de cambiar una prenda o descoser una camisa. Sin embargo, esos pequeños objetos pueden convertirse en un recurso ideal para crear dos accesorios originales sin gastar demasiado dinero y con materiales que también guardamos en casa.
Las ideas llevan unos pocos minutos y es posible reutilizar botones de distintos tamaños y colores para fabricar collares o anillos personalizados que también ayudan a reducir el desperdicio.
Este tipo de ideas son originales para renovar accesorios olvidados.
WEB
Cómo hacer un collar con botones reciclados
Los collares con botones permiten combinar colores, formas y materiales para obtener diseños únicos.
Materiales necesarios
- Botones de distintos tamaños, colores y materiales.
- Hilo de nylon, cinta o cadena metálica.
- Aguja (opcional).
- Alicates pequeños si se utiliza cadena metálica.
- Cierre metálico (opcional).
Paso a paso
- Elegí los botones que mejor combinen entre sí.
- Distribuilos sobre una mesa hasta encontrar el diseño que más te guste.
- Pasá el hilo o la cinta por los agujeros de los botones o unilos entre sí con pequeños anillos metálicos.
- Ajustá la separación entre cada botón para que el diseño quede equilibrado.
- Anudá los extremos o colocá un cierre metálico con ayuda de los alicates.
El resultado es un accesorio personalizado que puede adaptarse a cualquier estilo.
En menor medida, darle vida a los botones, fomenta el reciclaje.
WEB
Cómo transformar un botón en un anillo original
Otra opción muy sencilla consiste en convertir un botón llamativo en un anillo ajustable.
Materiales necesarios
- Un botón decorativo.
- Base para anillo ajustable.
- Pegamento fuerte o silicona caliente.
Paso a paso
- Elegí un botón que será la pieza principal del anillo.
- Colocá una pequeña cantidad de pegamento sobre la base metálica.
- Presioná el botón sobre la base y mantenelo firme unos segundos.
- Si querés un diseño más vistoso, pegá dos o más botones superpuestos.
- Dejá secar completamente antes de usar el anillo.
Este proyecto puede realizarse en pocos minutos y permite aprovechar botones que ya no tienen uso.
Los botones sueltos no tienen por qué terminar en la basura o guardados durante años en un cajón. Con materiales simples y un procedimiento muy fácil, pueden convertirse en collares o anillos personalizados.