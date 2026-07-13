Los botones sueltos que tenés en casa, no los tires, son un tesoro: las 2 ideas útiles que le dan valor

Los botones que quedaron de prendas viejas pueden transformarse en accesorios originales. Cada idea necesita pocos materiales que tenemos en casa.

Los botones olvidados en casa pueden tener una segunda vida para regalar o usarlos uno mismo.

Los botones suelen terminar olvidados en frascos o cajas después de cambiar una prenda o descoser una camisa. Sin embargo, esos pequeños objetos pueden convertirse en un recurso ideal para crear dos accesorios originales sin gastar demasiado dinero y con materiales que también guardamos en casa.

Las ideas llevan unos pocos minutos y es posible reutilizar botones de distintos tamaños y colores para fabricar collares o anillos personalizados que también ayudan a reducir el desperdicio.

Este tipo de ideas son originales para renovar accesorios olvidados. WEB Cómo hacer un collar con botones reciclados Los collares con botones permiten combinar colores, formas y materiales para obtener diseños únicos.

Materiales necesarios Botones de distintos tamaños, colores y materiales.

de distintos tamaños, colores y materiales. Hilo de nylon, cinta o cadena metálica.

de nylon, cinta o cadena metálica. Aguja (opcional).

(opcional). Alicates pequeños si se utiliza cadena metálica.

pequeños si se utiliza cadena metálica. Cierre metálico (opcional). Paso a paso Elegí los botones que mejor combinen entre sí. Distribuilos sobre una mesa hasta encontrar el diseño que más te guste. Pasá el hilo o la cinta por los agujeros de los botones o unilos entre sí con pequeños anillos metálicos. Ajustá la separación entre cada botón para que el diseño quede equilibrado. Anudá los extremos o colocá un cierre metálico con ayuda de los alicates. El resultado es un accesorio personalizado que puede adaptarse a cualquier estilo.

En menor medida, darle vida a los botones, fomenta el reciclaje. WEB Cómo transformar un botón en un anillo original Otra opción muy sencilla consiste en convertir un botón llamativo en un anillo ajustable.

Materiales necesarios Un botón decorativo.

decorativo. Base para anillo ajustable.

ajustable. Pegamento fuerte o silicona caliente. Paso a paso Elegí un botón que será la pieza principal del anillo. Colocá una pequeña cantidad de pegamento sobre la base metálica. Presioná el botón sobre la base y mantenelo firme unos segundos. Si querés un diseño más vistoso, pegá dos o más botones superpuestos. Dejá secar completamente antes de usar el anillo. Este proyecto puede realizarse en pocos minutos y permite aprovechar botones que ya no tienen uso. WEB Los botones sueltos no tienen por qué terminar en la basura o guardados durante años en un cajón. Con materiales simples y un procedimiento muy fácil, pueden convertirse en collares o anillos personalizados.