DIY: cómo usar una lata de conserva para armar un artefacto para encender el fuego del asado

Una lata de conserva puede transformarse en una chimenea para encender el carbón , un artefacto cilíndrico que concentra las brasas y permite que el fuego avance desde abajo hacia arriba . El principio es el mismo que utilizan los encendedores comerciales para parrillas.

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Antes de comenzar hay que revisar el envase. No deben utilizarse latas de aerosoles, pinturas, solventes, combustibles ni recipientes presurizados. La opción debe ser una lata de acero limpia, alta, sin óxido y sin piezas plásticas .

Si el interior tiene una cobertura desconocida, desprende olor al calentarse o la lata es demasiado fina, conviene descartarla y comprar una chimenea diseñada para carbón. Un modelo comercial incorpora base, ventilación y un mango térmicamente separado , elementos que aumentan la seguridad.

La lata debe quedar abierta tanto arriba como abajo. Después hay que doblar o aplastar cuidadosamente cualquier borde filoso. Cerca de la base se realizan varios orificios de ventilación , distribuidos alrededor del cilindro.

El artefacto debe apoyarse directamente sobre la parrilla o sobre otra superficie metálica resistente al fuego. Nunca hay que encenderlo sobre madera, pasto seco, baldosas sensibles al calor o dentro de una habitación cerrada .

Los pasos son:

Colocar dos o tres bollos de papel sin plastificar debajo de la lata.

debajo de la lata. Llenar el cilindro con carbón, sin presionarlo demasiado.

Encender el papel desde los orificios inferiores.

Dejar que el aire ingrese por la base y alimente la combustión.

Esperar hasta que los carbones superiores comiencen a mostrar una capa gris de ceniza .

. Usar guantes térmicos y una pinza larga para retirar o volcar cuidadosamente la lata.

Distribuir las brasas sobre la parrilla.

En una chimenea convencional, el carbón suele necesitar alrededor de 15 a 20 minutos para quedar encendido, aunque el tiempo cambia según el tamaño, la humedad y el viento.

Los cuidados que no deben ignorarse

La lata completa alcanza temperaturas capaces de provocar quemaduras graves. No hay que tocarla con la mano, aun cuando se utilice un repasador común. La extracción debe hacerse con guantes térmicos, una pinza larga y el cuerpo apartado de las chispas.

Tampoco se debe agregar alcohol, nafta, querosén u otros líquidos inflamables. La chimenea funciona mediante papel, circulación de aire y concentración del calor; sumar combustibles líquidos puede generar una llamarada impredecible.

El fuego debe permanecer vigilado en todo momento. Al terminar, las brasas tienen que mojarse, revolverse y volver a mojarse hasta quedar completamente frías. El Servicio Forestal de Estados Unidos advierte que, si todavía están demasiado calientes para tocarlas, también están demasiado calientes para abandonarlas o desecharlas.