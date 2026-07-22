Pizza sin levadura hecha sartén: fácil de cocinar y lista en menos de 10 minutos para tus cenas o almuerzos

Con pocos ingredientes y una sartén, se obtiene una masa de pizza crocante, ideal para resolver una comida rápida y sabrosa.

Preparar una pizza casera no siempre implica esperar el tiempo de levado ni encender el horno. Existe una alternativa práctica que permite disfrutar de una masa crocante utilizando ingredientes básicos y cocinándola directamente en una sartén. Aunque el resultado no es idéntico al de una pizza tradicional elaborada con levadura, esta versión ofrece una textura firme y crocante.

La receta de las mini pizzas pueden hacerse en minutos y son ideales para resolver una cena o compartir con amigos. WEB Es una opción ideal para quienes buscan una preparación rápida, no tienen horno o simplemente quieren resolver una comida con pocos ingredientes.

Ingredientes Para una pizza grande o dos pizzas pequeñas:

1½ tazas de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite de oliva

11 cucharadas de agua Esta pizza es una opción ideal para quienes desean cuidar la alimentación sin privarse del rico sabor. web Cómo preparar la pizza sin levadura en sartén Mezclar la harina, el polvo para hornear, la sal, el aceite de oliva y el agua hasta obtener una masa suave que no se pegue en las manos. Si es necesario, incorporar un poco más de agua o harina para lograr la consistencia adecuada.

en las manos. Si es necesario, incorporar un poco más de agua o harina para lograr la consistencia adecuada. Amasar durante aproximadamente dos minutos para integrar bien los ingredientes y dejar reposar la masa durante 10 minutos.

Estirar con un palo de amasar hasta formar un disco del tamaño deseado . También puede dividirse en dos porciones para preparar pizzas individuales.

. También puede dividirse en dos porciones para preparar pizzas individuales. Colocar un pequeño chorrito de aceite en una sartén, salvo que sea antiadherente . Disponer la masa y formar un borde ligeramente más grueso con los dedos para contener la salsa y el queso.

. Disponer la masa y formar un borde ligeramente más grueso con los dedos para contener la salsa y el queso. Cocinar a fuego mínimo. Mientras la base comienza a cocinarse , agregar la salsa de tomate, el queso y los ingredientes elegidos para la cobertura.

, agregar la salsa de tomate, el queso y los ingredientes elegidos para la cobertura. Tapar parcialmente la sartén para favorecer el derretido del queso y continuar la cocción a fuego bajo hasta que la base esté dorada y crocante. Una vez lista, retirar de la sartén y servir inmediatamente. Esta receta demuestra que es posible preparar una pizza casera sin levadura y sin horno, con un procedimiento sencillo y un resultado ideal para quienes buscan una alternativa rápida a la versión tradicional.