"Para una madre, un hijo nunca crece": una labradora anciana cuida a su hijo de 11 años como si todavía fuera un cachorro y la escena enternece a miles

Matilda y Gustavo viven en Chile y su historia superó el millón de visitas en TikTok tras mostrar que el instinto de protección animal no tiene fecha de vencimiento.

Matilda es una labradora de 12 años que reside en Concepción, Chile, junto a su hijo Gustavo, de 11. A pesar de que ambos son hoy perros ancianos con hocicos blancos, ella mantiene el hábito diario de lamerlo para asearlo y protegerlo, tal como lo hacía cuando él era apenas un recién nacido.

Milenka Moreno, su dueña, adoptó a Matilda sin saber que la perra estaba por entrar en su primer celo. Al poco tiempo nació Gustavo y, desde ese primer momento, la conexión entre ambos resultó inquebrantable. Aunque hoy los dos caminan más lento por la edad, la rutina de cuidado maternal se mantiene intacta.

¿Por qué una perra sigue lamiendo a su cría adulta? La escena se volvió viral en la cuenta de TikTok @milenkamoreno, donde el registro ya suma más de 1,3 millones de reproducciones. En las imágenes se observa la dedicación de Matilda, quien ignora que su "cachorro" es ahora un perro senior que, en los papeles, ya no necesitaría esa clase de asistencia para su higiene cotidiana.

Este comportamiento tiene una raíz biológica y comunicativa fundamental. Las perras lamen a sus crías inicialmente para higienizarlas, estimular sus funciones vitales y fortalecer el lazo inicial. Sin embargo, cuando esta conducta persiste en la edad adulta, funciona como un mecanismo de refuerzo del vínculo social y una herramienta para transmitir seguridad. Al lamer a Gustavo, Matilda no solo lo limpia, sino que le comunica afecto y ayuda a mantener la calma mutua, reafirmando su lugar como protectora del núcleo.

Para los miles de usuarios que comentaron la publicación, el gesto de la labradora es una evidencia de la persistencia de los lazos afectivos en los animales. La dueña asegura que Gustavo "secretamente todavía necesita a su mamá", aunque ante el resto del mundo ya sea un perro adulto e independiente. La historia de estos dos labradores en el sur de Chile demuestra que el amor y el cuidado entre madre e hijo no conocen de especies ni de años transcurridos.