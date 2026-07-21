Polémica en Alemania: renunció un líder conservador por tener un hijo por gestación subrogada, algo a lo que se oponía

El dirigente conservador alemán Jens Spahn presentó su renuncia como jefe del bloque parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) luego de la controversia generada por el nacimiento de su primer hijo mediante gestación subrogada en Estados Unidos .

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La decisión llegó tras varios días de cuestionamientos dentro de su propio partido, que mantiene una postura contraria a la legalización de esta práctica en Alemania . Aunque el procedimiento se realizó en un país donde es legal y no implicó una infracción a la legislación alemana, la situación abrió un debate sobre la coherencia entre la vida privada del dirigente y las posiciones políticas que defendía .

La semana pasada, Spahn y su esposo, el periodista Daniel Funke , anunciaron el nacimiento de Georg , su primer hijo. La noticia fue recibida con críticas desde distintos sectores de la CDU , ya que el partido se opone a la legalización de la gestación subrogada y el propio Spahn había defendido esa postura durante debates parlamentarios.

Tras mantener conversaciones con el canciller Friedrich Merz , el dirigente optó por dejar su cargo.

En la carta con la que formalizó su dimisión, Spahn sostuvo que su situación personal terminó siendo incompatible con la función que desempeñaba. "En los últimos días me he hecho consciente de que mi felicidad personal por formar una familia junto a mi marido y convertirnos en padres no es compatible con mi cargo político ".

También reconoció la contradicción entre su decisión privada y las expectativas depositadas sobre él como líder parlamentario. "La contradicción entre mi decisión privada de tener un hijo a través de un vientre de alquiler y las expectativas comprensibles en mí como líder de nuestro grupo parlamentario se ha hecho más grande de lo que esperaba".

Y concluyó: "Una cosa es la doctrina pura, otra cosa es la vida".

El respaldo de Friedrich Merz y la sucesión en la conducción parlamentaria

Luego de conocerse la renuncia, el canciller Friedrich Merz calificó la decisión como "correcta e inevitable".

Además, recordó que la credibilidad constituye uno de los principales activos de quienes ejercen responsabilidades políticas y reconoció que la situación había generado un fuerte debate dentro del partido, especialmente entre dirigentes de estados donde habrá elecciones regionales en los próximos meses.

Jens Spahn dejó su cargo tras el nacimiento de su hijo por gestación subrogada. Imago

Por otra parte, la salida de Spahn abrió el proceso para definir al nuevo jefe del bloque parlamentario de la CDU, uno de los cargos con mayor influencia dentro del sistema político alemán.

Entre los nombres mencionados para sucederlo aparecen Thorsten Frei, actual ministro de la Cancillería y estrecho colaborador de Merz, y Alexander Dobrindt, ministro del Interior e integrante de la CSU, partido aliado de la CDU en Baviera.

La conducción del bloque deberá resolver la sucesión mientras el oficialismo enfrenta debates internos sobre distintas reformas impulsadas por el Gobierno federal.