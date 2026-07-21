El presidente de Nicaragua anunció que no habrá más elecciones en el país: "Que se olviden"

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció este domingo que suspenderá las elecciones democráticas en todo el país para evitar que la oposición dispute el poder.

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La medida fue anunciada durante el acto del 47° aniversario de la Revolución sandinista, en Managua: "¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder" , sentenció el mandatario.

Asimismo, Ortega anunció que la administración trabajará en conjunto con la Asamblea Nacional con el objetivo de erigir un marco normativo excluyente. "Hay que hacer las leyes que le pongan un muro a los golpistas, a los vende patria ", expresó.

El país centroamericano iba a celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 , pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios estaban pactados para realizarse en noviembre de 2027.

Sin embargo, esta medida anuncia la abolición del sistema electoral, declarando que Nicaragua ya no celebrará elecciones.

La postura de Estados Unidos frente a la medida de Ortega

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, condenó este martes las declaraciones del presidente nicaragüense y denunció que se trata de una medida de "naturaleza autoritaria".

“El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas”, sentenció.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, han “abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular”.

"Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático”, agregó Rubio.