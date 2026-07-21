21 de julio de 2026 - 10:40

La inesperada crítica del presidente de Colombia a la Selección Argentina: "Perdieron por..."

En su último discurso como presidente de Colombia, Gustavo Petro sostuvo que la Selección argentina perdió la final del Mundial 2026 por "codicia y falta de humildad" y vinculó el resultado deportivo con las políticas del gobierno de Javier Milei.

Gustavo Petro

Gustavo Petro

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a generar polémica al vincular la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 con la gestión del presidente Javier Milei. Durante su último discurso como mandatario, aseguró que tanto Argentina como Colombia "perdieron por codicia y falta de humildad".

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Al hacer un balance de su gobierno, Petro destacó los avances en materia educativa y comparó el sistema universitario colombiano con el que, según afirmó, existía en Argentina antes de la llegada de Milei.

"El 97% de los estudiantes en la Universidad pública estudian gratuitamente, como era en Argentina. Era, porque Milei acabó con eso. Por eso Argentina perdió el Mundial del Fútbol y Colombia también por lo mismo", expresó el mandatario.

En ese contexto, remarcó que durante su gestión se ampliaron los cupos para el ingreso a las universidades públicas.

"Aumentamos los cupos para nuevos estudiantes de lo que usualmente entraban en la Universidad pública, en el primer semestre del primer año, en 425 mil cupos. A este semestre, a final del año, seguirá rigiendo nuestro presupuesto aprobado el año pasado y llegará a 500 mil", sostuvo.

Más adelante, Petro insistió en relacionar el desempeño futbolístico con valores colectivos.

"Argentina y Colombia perdieron por codicia y falta de humildad. Lo dije y me miraron feo. ¿Por qué ganó España? Porque se ayudan entre sí", afirmó.

No es la primera vez que el mandatario realiza declaraciones sobre el Mundial. Antes del viaje de la Selección colombiana a la competencia, el pasado 4 de junio, había despedido al plantel con un mensaje cargado de referencias filosóficas y religiosas.

"Siempre es así en la vida. La dialéctica siempre nos trae esa consecuencia. Uno es este símbolo que va en mi mano; no es una cruz, es una letra de un alfabeto antiguo llamado arameo. Expresa unas palabras de Jesús que dicen: 'El último será el primero'. Ha sido la filosofía de mi vida y de este Gobierno", manifestó entonces.

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