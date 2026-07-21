Hallazgo inesperado en Croacia: encontraron un bolso Louis Vuitton con 45.000 euros y terminaron detenidos

Los turistas, que ganan hasta 3.000 euros mensuales, fueron capturados con solo 39.200 euros del botín original; ahora enfrentan prisión por riesgo de fuga.

Dos turistas checos paseaban por la isla de Lošinj, en Croacia, cuando hallaron un bolso Louis Vuitton abandonado en la calle. En su interior encontraron más de 45.000 euros en efectivo y diversas pertenencias personales. En lugar de entregarlo, decidieron conservarlo, terminando bajo custodia policial por el cargo de malversación.

El bolso, decorado con un colgante de un osito de peluche y el logotipo de Mercedes-AMG Petronas, contenía no solo el grueso del efectivo, sino también objetos íntimos del propietario original. Entre los artículos se encontraban dos carteras y pertenencias de sus hijos, lo que indicaba que el extravío pertenecía a una familia.

¿Cuánto dinero faltaba en el bolso encontrado en Croacia? Las autoridades croatas informaron que, al momento del hallazgo, el bolso contenía una suma superior a los 45.000 euros en billetes de curso legal. Sin embargo, el reporte del portal local Burin detalló que una de las carteras albergaba 300 euros adicionales que se sumaban al monto principal en efectivo. La investigación policial determinó que el botín recuperado no estaba completo al momento de la detención física de los sospechosos en la isla.

Durante el control policial realizado en la isla de Lošinj, los agentes solo pudieron recuperar un total de 39.200 euros de la suma original. Según las cifras oficiales de la policía, ya faltaban 6.100 euros cuando los dos hombres procedentes de la República Checa fueron interceptados por las fuerzas de seguridad en la vía pública. Este faltante contradice la declaración de los turistas, quienes aseguraron ante el juez de instrucción haber encontrado la bolsa por casualidad al borde de la carretera y no haber sustraído ninguna cantidad de dinero de ella.

Por qué el tribunal croata ordenó la prisión preventiva para los turistas Los dos hombres, cuya identidad se mantiene bajo reserva por los procedimientos legales en curso, declararon trabajar como técnicos especializados en su país de origen. Según sus propios testimonios ofrecidos durante la audiencia, perciben ingresos mensuales estables que oscilan entre los 2.000 y los 3.000 euros. Esta solvencia económica declarada no evitó que el tribunal croata dictaminara medidas restrictivas severas ante la gravedad del presunto delito cometido en suelo extranjero.

El juez de instrucción ordenó la detención preventiva para ambos turistas debido a la existencia de un riesgo de fuga inminente, dado que no poseen arraigo en Croacia. La acusación formal se centra específicamente en el delito de malversación de fondos, dado que los sujetos omitieron el deber legal de reportar el hallazgo de bienes ajenos de alto valor a las autoridades locales competentes. El procedimiento penal ya se ha iniciado formalmente mientras los acusados permanecen en custodia preventiva. La detención se produjo durante un control policial rutinario cuando los dos hombres paseaban por la isla. Los sospechosos tenían en su poder el bolso de lujo, que además incluía objetos personales de los hijos del dueño original, lo que facilitó la identificación del extravío. Las autoridades continúan con las diligencias necesarias para esclarecer qué sucedió con los 6.100 euros restantes y asegurar la restitución total de las pertenencias personales a su dueño legítimo en el menor tiempo posible.