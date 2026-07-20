Así viven Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: ambientes luminosos, madera y un diseño contemporáneo

La pareja del futbolista y la modelo destaca por una decoración funcional que integra a sus mascotas y un rincón temático dedicado al Atlético de Madrid.

Giuliano Simeone e Irene Ariza han transformado su residencia en Madrid en un refugio de serenidad y estilo. La vivienda del delantero del Atlético de Madrid y la modelo española se aleja de la ostentación para centrarse en un diseño contemporáneo que prioriza la luz natural, la calidez de la madera y la funcionalidad diaria.

El corazón de la casa es un living diáfano donde un sofá de dimensiones generosas en tonos claros organiza el espacio. Frente a él, un mueble curvo de madera aporta movimiento visual y sirve como soporte para recuerdos familiares, equilibrando la estética minimalista con toques personales que refuerzan el sentido de hogar.

Madera y luz: la clave de la calidez moderna Esta elección estética responde a una búsqueda de equilibrio psicológico y práctico. Al utilizar una paleta de colores neutros y materiales nobles, se busca reducir el ruido visual y maximizar la entrada de luz a través de grandes ventanales. Este diseño permite que los ambientes se sientan más amplios y conectados con el exterior, transformando la arquitectura en una herramienta para el bienestar cotidiano. La integración de áreas específicas para mascotas refuerza esta idea de un espacio vivido y adaptado a las necesidades reales de sus habitantes.

El área de descanso sigue una línea de hotel boutique, con textiles blancos y paneles verticales que dan textura a las paredes. La ausencia de elementos innecesarios promueve una atmósfera de relajación total. Por el contrario, la cocina abierta apuesta por la integración, conectando los muebles blancos y la madera clara con el comedor, lo que facilita el flujo de luz y la interacción durante las tareas domésticas.

De la sofisticación del dormitorio al rincón colchonero El exterior mantiene esta coherencia con un jardín poblado de plantas ornamentales y mobiliario cómodo, extendiendo la zona social al aire libre para fomentar el vínculo con la naturaleza. Sin embargo, el punto más personal es la sala de entretenimiento. Allí, la sobriedad del resto de la casa se rompe con luces LED rojas y una colección de objetos vinculados al Atlético de Madrid, demostrando que el diseño contemporáneo permite convivir con la identidad y la pasión deportiva.