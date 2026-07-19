Así es la casa de Rodolfo Barili y Lara Piro en el norte de Buenos Aires: jardin de ensueño, privacidad, y espacios amplios

El conductor de Telefe y la abogada remodelaron por completo la propiedad para integrar a sus hijos en un entorno de luz natural y naturaleza propia.

Rodolfo Barili y Lara Piro transformaron su residencia en un refugio que equilibra la exposición pública con la intimidad familiar. Tras casarse en 2022, adaptaron la propiedad para consolidar su familia ensamblada, priorizando ambientes donde el aire libre y la comodidad son los protagonistas de una convivencia marcada por la luz natural y el diseño funcional.

El diseño interior escapa de las tendencias recargadas para abrazar una estética moderna y despojada. Dominan los tonos neutros y los materiales que aportan calidez sin sacrificar la elegancia de una casa pensada para ser vivida intensamente por todos sus integrantes.

Un pulmón verde diseñado para la desconexión La disposición de la casa responde a una lógica de integración total. Las reformas estructurales previas al casamiento buscaron crear puntos de encuentro fluidos. Al unificar la cocina con el living y el comedor, se eliminó la fragmentación de las tareas cotidianas. Esto permite que la dinámica de una familia numerosa ocurra en un espacio común pero espacioso, donde la arquitectura facilita el contacto visual permanente entre los distintos sectores.

El jardín funciona como una extensión natural de la zona social gracias a ventanales de gran porte que eliminan los límites entre el adentro y el afuera. Este pulmón verde, rodeado de árboles altos y palmeras, ofrece una privacidad difícil de encontrar en entornos urbanos. Es el escenario donde el periodista suele mostrar su faceta más relajada, cuidando un limonero que ya lleva tres inviernos en la propiedad y que se convirtió en un símbolo de la nueva etapa de la pareja.

Ambientes integrados y detalles de confort En el living predominan los sillones de grandes dimensiones, pensados para el descanso y las reuniones familiares. La decoración sigue una línea contemporánea donde el blanco y los colores claros multiplican la luminosidad. No hay elementos que obstaculicen la vista hacia el parque, lo que genera una sensación de amplitud constante en toda la planta baja.