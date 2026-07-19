19 de julio de 2026 - 21:00

Terminó el Mundial 2026 y estos son los 5 estrenos que tenés que mirar para volver al streaming

Cinco opciones repartidas entre cuatro plataformas, todas estrenadas o con nuevos episodios en julio.

Se termina el Mundial 2026: 5 recomendaciones para ponerse al día con el mundo del streaming.&nbsp;

Se termina el Mundial 2026: 5 recomendaciones para ponerse al día con el mundo del streaming. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con la final del Mundial 2026 ya terminada, se libera un horario que durante semanas estuvo ocupado por partidos. Las plataformas de streaming tienen, en paralelo, varios estrenos recientes que quedaron en un segundo plano mientras duró el torneo.

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¿Por qué ver House of the Dragon en HBO Max?

Transitando su tercera temporada, esta serie sigue la guerra de sucesión en Poniente, con nuevos frentes de batalla entre las dos ramas de la familia Targaryen.

La serie es una precuela de Game of Thrones y está basada en Fire & Blood, el libro de George R. R. Martin sobre la historia de la Casa Targaryen. Esta temporada retoma el conflicto conocido como la Danza de los Dragones, ya con los bandos definidos tras el cierre de la entrega anterior.

¿De qué trata la temporada 3 de Silo en Apple TV+?

Tercera temporada de la serie de ciencia ficción ambientada en un búnker subterráneo. Retoma los interrogantes sobre el origen del encierro que dejó planteados la temporada anterior.

Está basada en la saga de novelas Wool, de Hugh Howey, y tiene a Rebecca Ferguson como protagonista. El formato de misterio por entregas, es decir que cada temporada suma una pieza del rompecabezas sobre por qué la humanidad vive bajo tierra. Este es uno de los motivos por los que se sostuvo entre las series más comentadas de Apple TV+ desde su estreno en 2023.

¿Qué cuenta The Real Wolf of Wall Street en Paramount+?

Docuserie de tres episodios estrenada el 14 de julio, sobre un caso real de fraude financiero de alto perfil.

Se suma a una racha de producciones de true crime centradas en el mundo financiero, un género que la plataforma viene explotando junto a otros documentales de investigación. Al ser una miniserie de solo tres capítulos, es de las opciones más rápidas de completar entre los estrenos del mes.

¿Qué película estrenaron Zendaya y Robert Pattinson en HBO Max?

The Drama, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, es uno de los estrenos de julio en la plataforma.

Llega en un año en el que Zendaya combina proyectos de cine y televisión en simultáneo, con otros títulos suyos también en agenda. Para HBO Max es una de las apuestas del mes por fuera de las series, en un catálogo donde predominan los estrenos episódicos.

¿Qué es President Curtis, el spinoff de Rick and Morty en Netflix?

Spinoff animado de Rick and Morty, centrado en un presidente estadounidense ficticio cuya administración enfrenta fenómenos paranormales.

Se suma al universo expandido que Adult Swim y Netflix vienen construyendo alrededor de la serie original, con derivaciones que toman personajes secundarios y les dan una trama propia. El personaje de Curtis había aparecido previamente como una figura menor dentro de Rick and Morty.

Entre series de fantasía, ciencia ficción, animación y documentales, la oferta de julio cubre géneros bien distintos entre sí. Cada título está disponible en la plataforma indicada, con nuevos episodios o temporadas completas según el caso.

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