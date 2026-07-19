Jordi Cruz, chef: "Cuando vayas a dorar la carne, es fundamental que esté a temperatura ambiente"

El chef español explica paso a paso cómo lograr una carne dorada por fuera y jugosa por dentro. El primer error, según él, empieza antes de prender el fuego.

El chef propone y explica un procedimiento simple en una técnica con fundamento.

Hay un error que se comete antes de que la sartén siquiera esté caliente: sacar la carne de la heladera y ponerla directo al fuego. Jordi Cruz, jurado de MasterChef, lo tiene claro. "Cuando vayamos a dorar una pieza de carne, es fundamental que esté a temperatura ambiente, por lo que conviene sacarla con antelación antes de cocinarla".

La razón, según Cruz, es simple: si la carne "está fría de heladera, el centro estará frío y por fuera asado". Ese desfasaje entre el exterior dorado y el interior todavía crudo es uno de los problemas más frecuentes al cocinar carne en casa, y la solución no requiere ningún truco complicado: solo anticipación.

Reposar la carne cocida entre 5 y 30 minutos antes de cortarla permite que las fibras musculares se relajen y reabsorban los jugos. WEB Cómo es el paso a paso que propone el chef Cruz plantea un método pensado para la cocina de cualquier casa, sin necesidad de parrilla ni horno profesional. "Es muy sencillo, podemos hacerlo en el horno o en una parrilla, pero en casa lo más práctico es usar una buena sartén y calentarla bien", señala. Una vez que la carne está a temperatura ambiente, el proceso arranca con la sartén bien caliente: "Empezaremos sin sal, gotita de aceite, pieza en mitad de la sartén." La temperatura tiene que ser medio-alta, no al máximo: "No queremos quemar la carne", aclara Cruz. Cuando el primer lado está dorado, recién ahí se da vuelta la pieza. Después llega otro detalle que el chef marca como importante: "una gotita más de aceite" para dorar y sellar los laterales de la carne. Es en ese momento donde ocurre lo que Cruz describe como el punto central de toda la técnica: "Aquí estamos provocando la reacción de Maillard, que los azúcares de la carne salgan y se caramelicen. Solo después de dorar todas las caras llega el momento de condimentar: "Una vez dorada por todas sus caras, empiezo a rectificar de sal y le pongo un poco de pimienta. Este proceso produce una carne más jugosa y con una cocción más pareja en todo el corte. WEB Por qué la temperatura ambiente cambia el resultado Lo que Jordi Cruz describe de manera intuitiva tiene una explicación física detrás . El dorado que se busca al sellar la carne no es un capricho estético: es el resultado de la reacción de Maillard, un proceso químico entre aminoácidos y azúcares que se activa recién por encima de los 140°C. El agua líquida solo puede llegar a 100°C, muy lejos de la temperatura necesaria para que esa reacción ocurra. Por eso la carne no se dora cuando se hierve, y por eso el sellado necesita calor seco y alto.

. El que se busca al sellar la carne no es un capricho estético: es el de la un entre y que se activa recién por encima de los El solo puede llegar a 100°C, muy lejos de la temperatura necesaria para que esa reacción ocurra. Por eso la carne no se dora cuando se y por eso el sellado necesita Cuando la carne está fría de la heladera, la superficie tiene que absorber ese frío antes de empezar a dorarse, lo que retrasa el proceso y hace que el centro siga cocinándose de manera desigual mientras el exterior ya se quemó intentando compensar la demora. Sacarla con antelación reduce esa diferencia de temperatura entre el centro y la superficie, permitiendo que el dorado y la cocción interna avancen de manera más pareja.

la superficie tiene que antes de empezar a dorarse, lo que y hace que el centro siga cocinándose de manera desigual mientras el exterior ya se quemó intentando compensar la demora. reduce esa diferencia de temperatura entre el centro y la superficie, permitiendo que el dorado y la cocción interna avancen de manera más pareja. Hay un mito relacionado que Cruz no menciona directamente pero que vale aclarar: durante más de un siglo se creyó que sellar la carne "atrapaba los jugos" adentro. La evidencia científica muestra que eso no es así: el dorado no crea ninguna barrera hermética contra el agua, y de hecho la carne sellada suele perder tanta o más humedad que la que no se sella. El reposo: por qué Cruz insiste en no cortar la carne apenas sale del fuego La parte final de la explicación de Cruz tiene que ver con un paso que muchas personas se saltean por apuro: dejar reposar la carne antes de cortarla. "Cuando la tenga al punto la llevaré a un lugar cálido y tapado", explica el chef.

Su argumento tiene fundamento fisiológico: "cuando asamos la carne, los jugos reciben una agresión y se van al centro de la pieza, si la comemos ahora directamente, al abrir la carne esos jugos se escapan." La solución, según Cruz, es dejar pasar el tiempo: "necesitamos que pase un poco de tiempo, los jugos se relajen y vuelvan a su sitio, así la carne estará jugosa."

WEB Con este método, Jordi Cruz resume en pocos pasos algo que combina intuición de cocinero y física de la cocina: temperatura ambiente antes de empezar, sartén bien caliente para activar la reacción de Maillard, condimentar recién al final, y un reposo final que devuelve los jugos al centro de la pieza.