Los chefs coinciden: el pollo al horno más jugoso no necesita más aceite, sino un paso clave antes de cocinarlo

El pollo al horno es una de las recetas más elegidas durante el invierno, pero muchos creen que para evitar que se seque hay que agregar más aceite o manteca. Los chefs sostienen otra cosa: el verdadero secreto está en un paso previo que mejora la textura de la carne sin sumar grasas innecesarias.

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Aunque parece un detalle menor, ese procedimiento modifica la forma en que la carne conserva sus jugos durante la cocción.

De hecho, es una técnica muy utilizada tanto en restaurantes como en cocinas profesionales porque permite obtener un resultado mucho más parejo.

Antes de llevar el pollo al horno, los cocineros recomiendan dejarlo reposar entre 30 minutos y una hora con sal, hierbas aromáticas y unas gotas de limón.

Este breve marinado en seco permite que la sal penetre lentamente en la carne, ayudando a retener parte de la humedad durante la cocción.

El resultado es un pollo mucho más jugoso, con mejor sabor y una piel que se dora con mayor facilidad.

No hace falta cubrirlo con abundante aceite.

Con apenas un hilo de aceite de oliva alcanza para favorecer el dorado.

La receta paso a paso

Ingredientes

1 pollo entero o presas.

Sal fina.

Pimienta negra.

Romero fresco.

Tomillo.

Ajo.

Limón.

Una cucharada de aceite de oliva.

Preparación

Secar muy bien el pollo con papel de cocina.

Condimentarlo con sal, pimienta, ajo picado, romero y tomillo.

Agregar unas gotas de limón y dejar reposar entre 30 y 60 minutos dentro de la heladera.

Retirar diez minutos antes de cocinar.

Pincelar apenas con aceite de oliva y llevar a horno precalentado a 190 °C hasta que la piel quede bien dorada y el interior completamente cocido.

Durante la cocción no conviene pinchar constantemente la carne porque eso favorece la pérdida de jugos.

Por qué funciona esta técnica

Los chefs explican que la sal comienza a disolver parcialmente algunas proteínas superficiales.

Eso mejora la capacidad de la carne para retener líquidos durante el calor del horno.

Como consecuencia, el pollo conserva mejor su humedad natural.

Un pequeño cambio que mejora cualquier receta

Muchas veces no hace falta agregar más ingredientes para obtener un mejor resultado. En esta receta, el verdadero secreto del pollo al horno aparece antes de empezar a cocinar. Un simple tiempo de reposo permite conseguir una carne mucho más tierna, sabrosa y perfecta para disfrutar durante el invierno.