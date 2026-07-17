Pan marmolado de cacao en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Con ingredientes básicos y sin prender el horno, esta receta permite preparar una porción esponjosa con cacao para resolver un desayuno en pocos minutos.

El pan marmolado de cacao hecho en sartén es una alternativa rápida para acompañar el café con leche cuando no hay pan, galletas ni algo dulce en casa. Se prepara con una mezcla sencilla, no lleva levadura y necesita aproximadamente cinco minutos de cocción a fuego bajo.

Aunque recibe el nombre de pan por su forma y por la manera de servirlo, el resultado queda más cerca de un bizcochuelo individual o una tortita gruesa. La textura se consigue gracias al huevo y al polvo de hornear, mientras que el efecto marmolado aparece al combinar una parte de la preparación con cacao.

Los cinco minutos corresponden principalmente al tiempo sobre la sartén. Mezclar los ingredientes puede demandar otros tres o cuatro minutos, por lo que sigue siendo una receta práctica para las mañanas con poco tiempo.

Ingredientes para preparar una porción 1 huevo

3 cucharadas de harina común

2 cucharadas de leche

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de aceite neutro o manteca derretida

½ cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de cacao amargo

Unas gotas de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Aceite o manteca para engrasar la sartén Para obtener una preparación más dulce se puede agregar media cucharada adicional de azúcar. Sin embargo, conviene no aumentar demasiado la cantidad porque el exceso puede hacer que la base se dore antes de que el centro termine de cocinarse.

Cómo hacer el pan marmolado en sartén En un recipiente, colocar el huevo, el azúcar y la esencia de vainilla. Batir con un tenedor o un batidor manual hasta que la mezcla quede integrada y ligeramente espumosa. Agregar la leche y el aceite, y volver a mezclar. Incorporar la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Revolver hasta conseguir una preparación lisa, espesa y sin grumos grandes, pero sin batir durante demasiado tiempo. Separar aproximadamente un tercio de la mezcla en otro recipiente. Añadir allí la cucharadita de cacao amargo y revolver hasta que el color quede uniforme. De esta manera se obtienen una preparación clara y otra de chocolate. Engrasar una sartén pequeña, preferentemente de entre 14 y 16 centímetros, y calentarla durante unos segundos a fuego mínimo. Volcar primero la mezcla de vainilla y distribuir encima cucharadas pequeñas de la preparación con cacao. Con un palillo, cuchillo o mango de una cucharita, realizar movimientos suaves en forma de espiral. No conviene mezclar demasiado porque, de hacerlo, desaparecerán las vetas características del marmolado. Tapar la sartén y cocinar durante cuatro o cinco minutos a fuego bien bajo. El pan estará listo cuando la superficie pierda el aspecto líquido y, al introducir un palillo en el centro, salga sin masa cruda. Los errores que pueden arruinar la cocción El error más frecuente es utilizar fuego medio o alto. La base puede quemarse rápidamente mientras la parte superior continúa húmeda. Por eso, la sartén debe permanecer tapada y sobre la hornalla más pequeña.

También es importante elegir una sartén de tamaño reducido. Si es demasiado grande, la preparación quedará muy fina y perderá la textura esponjosa. Si no tiene una buena superficie antiadherente, deberá engrasarse cuidadosamente. Una vez cocido, se puede servir solo, espolvoreado con azúcar impalpable o acompañado con frutas, miel o una cucharada de queso crema. Para una opción más intensa, también admite chips de chocolate o nueces picadas, aunque deben agregarse en poca cantidad.