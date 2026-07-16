Pan de ajo y queso sin gluten hecho en sartén: una receta fácil, esponjosa y lista en menos de 10 minutos

Si buscás una alternativa casera para disfrutar de un pan sin gluten con mucho sabor, esta receta de pan de ajo y queso al sartén es una excelente opción. No necesita un levado prolongado, tiene una textura tierna y un aroma irresistible gracias a la combinación de mantequilla, ajo y queso fundido. Además, admite distintos rellenos para adaptarla a todos los gustos.

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En un recipiente pequeño, mezclá 100 mililitros de leche tibia con el azúcar y la levadura seca. Revolvé y dejá reposar durante unos minutos hasta que la mezcla espume.

2. Preparar la masa

En un bol grande colocá la harina de arroz, la fécula de maíz, la fécula de mandioca, la sal y la goma xantana o el psyllium. Mezclá bien todos los ingredientes secos.

Agregá los huevos y la levadura activada. Luego incorporá, de a poco, los 100 mililitros restantes de leche tibia hasta obtener una masa húmeda, pegajosa y manejable.

3. Incorporar la mantequilla

Añadí la mantequilla a temperatura ambiente y amasá hasta que quede completamente integrada. La masa seguirá siendo pegajosa, lo cual es normal en las preparaciones sin gluten.

Cubrí el recipiente con papel film y dejá reposar durante 30 minutos en un lugar cálido.

Cómo armar el pan

Espolvoreá una superficie con harina de arroz y estirá la masa formando un rectángulo.

Pincelá toda la superficie con mantequilla mezclada con ajo picado y distribuí el queso de manera uniforme.

Enrollá la masa como si prepararas rollos de canela y cortá porciones de aproximadamente 2 centímetros de grosor.

Colocá los rollos dentro de una sartén de unos 20 centímetros de diámetro, uno junto al otro.

Volvé a cubrir con papel film y dejá reposar otros 30 minutos.

Cocción

Cociná el pan a fuego medio durante aproximadamente 12 minutos de un lado. Luego dalo vuelta con cuidado y cociná otros 12 minutos del lado contrario, hasta que esté bien dorado y completamente cocido.

Si lo preferís, podés utilizar papel para horno dentro de la sartén para facilitar el manipulado.

Variantes para el relleno

Una de las ventajas de esta receta es que admite diferentes combinaciones de ingredientes. Además del clásico ajo y queso, podés incorporar:

Jamón y queso.

Queso mozzarella y orégano.

Espinaca y queso crema.

Tomates secos.

Aceitunas picadas.

Panceta crocante.

Hierbas frescas como romero o perejil.

Cebolla caramelizada.

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