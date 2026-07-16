16 de julio de 2026 - 17:30

Cómo limpiar la pantalla del televisor de la manera correcta: sin rayas ni manchas

Las pantallas actuales tienen recubrimientos delicados y no deben limpiarse como un vidrio común. El secreto está en usar un paño suave.

Cómo limpiar la pantalla del televisor de la manera correcta sin rayas ni manchas (1)
Por Andrés Aguilera

Limpiar la pantalla del televisor parece una tarea simple, pero un producto incorrecto puede dejar rayas, manchas permanentes o dañar el recubrimiento antirreflejo. Los televisores LED, OLED, QLED y LCD requieren más cuidado que un vidrio tradicional. La regla principal es clara: no hay que rociar líquidos directamente sobre la pantalla.

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Tampoco conviene usar limpiavidrios, alcohol, amoníaco, servilletas, papel de cocina, esponjas ni paños ásperos.

Qué necesitás para limpiar la pantalla

Para una limpieza segura alcanza con:

  • Un paño de microfibra limpio y suave.
  • Agua, preferentemente destilada.
  • Otro paño seco para retirar humedad.
  • Un pulverizador, solo para humedecer el paño.

El paño debe estar completamente limpio. Si tiene polvo, arena, migas o restos de otros productos, puede rayar la superficie al pasarlo por el panel.

Paso a paso para limpiar el televisor

Primero, apagá el televisor y desenchufalo. Esto permite ver mejor las marcas y evita tocar la pantalla mientras está caliente.

Después, pasá un paño de microfibra seco con movimientos suaves. No hace falta presionar. La mayoría del polvo sale simplemente con una pasada ligera.

Si quedan huellas o manchas de grasa, humedecé apenas el paño con agua. Debe quedar levemente húmedo, nunca mojado. Luego pasalo por la zona marcada y secá de inmediato con otro paño limpio.

El movimiento puede ser circular o de arriba hacia abajo, pero siempre sin fuerza. La presión excesiva puede afectar el panel, especialmente en pantallas grandes o muy delgadas.

Qué productos no conviene usar

No se recomienda limpiar la pantalla con:

  • Limpiavidrios.
  • Alcohol.
  • Amoníaco.
  • Vinagre sin verificar el manual.
  • Jabón común.
  • Desengrasantes.
  • Aerosoles multiuso.
  • Toallitas húmedas.
  • Papel de cocina.
  • Servilletas.
  • Esponjas.

Samsung advierte que productos como limpiadores de ventanas, jabón, polvos abrasivos, benceno, amoníaco, pintura o alcohol pueden rayar la pantalla o dañar el recubrimiento antirreflejo. Sony también recomienda no rociar líquidos directamente sobre el panel y usar microfibra.

Cómo evitar rayas después de limpiar

Las rayas aparecen cuando queda demasiado líquido, cuando el paño está sucio o cuando se usa un producto que deja residuos.

Para evitarlas, el paño debe tener muy poca humedad. Después de limpiar, hay que secar enseguida con una microfibra seca, sin esperar a que el agua se evapore sola.

También conviene limpiar con buena luz. Si la habitación está oscura, algunas marcas se ven recién cuando el televisor vuelve a encenderse.

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