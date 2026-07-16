La técnica japonesa para secar la ropa en ambientes cerrados de forma más rápida y eficiente

Secar ropa dentro de casa puede transformarse en un problema durante los días fríos, húmedos o lluviosos. Las prendas tardan más, el ambiente acumula humedad y, si no hay buena ventilación, puede aparecer olor a encierro o moho . Una técnica japonesa simple propone cambiar la forma en la que se cuelga la ropa.

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No depende de un aparato nuevo ni de un producto milagroso: la clave está en organizar las prendas según su tamaño para que el aire circule mejor entre ellas.

El método parte de una idea sencilla: no todas las prendas deben colgarse mezcladas ni amontonadas. Las piezas más grandes necesitan quedar en los extremos del tender, mientras que las medianas y pequeñas deben ir hacia el centro.

Este orden permite que el tender forme una especie de curva o “arco” , con los laterales más altos o voluminosos y el centro más despejado. La lógica es que el aire pueda moverse mejor y no quede bloqueado por una prenda grande en el medio.

Por qué seca más rápido

Cuando la ropa se cuelga sin orden, las prendas grandes suelen tapar a las más chicas. Eso genera zonas donde el aire queda atrapado y la humedad permanece durante más tiempo.

La técnica japonesa busca evitar ese problema. Al ubicar las piezas grandes en los extremos y dejar espacio entre cada prenda, se favorece un flujo de aire más parejo.

El resultado no es instantáneo, pero puede reducir el tiempo de secado, especialmente en departamentos, lavaderos pequeños o habitaciones donde no entra sol directo.

El espacio entre prendas es tan importante como el orden

El segundo punto del método es no llenar el tender al máximo. Aunque parezca una pérdida de espacio, dejar algunos centímetros entre una prenda y otra ayuda a que la humedad se evapore con mayor facilidad.

Cuando dos prendas quedan pegadas, una transmite humedad a la otra y ambas tardan más. También aumenta el riesgo de que aparezca olor desagradable, aun cuando la ropa haya salido limpia del lavarropas.

Para mejorar el resultado, conviene sacudir cada prenda antes de colgarla. Este gesto estira las fibras, elimina pliegues muy marcados y permite que una mayor superficie quede expuesta al aire.

Cómo aplicarla paso a paso en casa

Primero, conviene centrifugar bien la ropa dentro del lavarropas, siempre que la etiqueta de cada prenda lo permita. Cuanta menos agua retenga el tejido, más rápido se completará el secado.

Después, hay que colgar las prendas grandes en los laterales del tender. En el centro deben quedar las piezas más chicas y livianas. Si se usa un tender plegable, lo ideal es aprovechar las varillas exteriores para lo más pesado y dejar el interior menos cargado.

Las camisas, blusas y remeras pueden secarse en perchas. Esto mejora la circulación de aire alrededor de la prenda y, además, ayuda a reducir arrugas.

Dónde colocar el tender

El mejor lugar es una habitación con ventilación cruzada, cerca de una ventana o en un sector donde pueda circular aire. No hace falta abrir todo durante horas: incluso ventilar por períodos cortos puede ayudar a renovar la humedad acumulada.

No conviene apoyar el tender contra una pared fría ni colocarlo pegado a muebles de madera, cortinas o placares. La ropa mojada libera humedad al ambiente y, si no hay ventilación, esa humedad puede favorecer manchas, olor o moho.

En días muy húmedos, un ventilador en velocidad baja o un deshumidificador pueden acelerar el proceso. El objetivo no es calentar la ropa, sino mover el aire y retirar humedad del ambiente.