Si tenés una esponja rota o vieja no la tires, es un tesoro para la limpieza y cuidado diario de tu ropa

Las pelusas, los hilos sueltos y los pelos de mascotas son uno de los problemas más frecuentes para la limpieza de la ropa . Aunque existen rodillos adhesivos y otros accesorios para eliminarlos después del lavado, también hay un método sencillo que puede ayudar a reducir estos residuos durante el propio ciclo de lavado.

El Gobierno actualizó el costo del servicio de limpieza del Parque San Martín: cuánto destina para mantenerlo

Limpieza total en River, es amplio el número de jugadores prescindibles

La técnica consiste en introducir una esponja de superficie porosa dentro del tambor del lavarropas . Gracias a su textura, este elemento puede atrapar parte de las fibras y los pelos que se desprenden de las prendas, evitando que vuelvan a adherirse a la ropa.

Antes de tirarla, una esponja usada puede convertirse en una aliada clave.

Durante el lavado, la fricción entre las prendas provoca que algunas fibras se desprendan, formando pelusas e hilos sueltos.

Al incorporar una esponja limpia y porosa dentro del tambor , parte de esos residuos queda retenida en su superficie en lugar de redistribuirse entre la ropa.

Este método resulta especialmente útil en hogares con perros o gatos , donde los pelos suelen adherirse a las prendas incluso después de un lavado convencional.

Beneficios de este truco para el lavarropas

Además de mejorar el aspecto de la ropa, la técnica puede aportar algunas ventajas para el funcionamiento del electrodoméstico.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Ayuda a capturar parte de las pelusas y los pelos durante el lavado.

Reduce la cantidad de residuos que llegan al filtro y al sistema de desagüe.

Puede disminuir el riesgo de pequeñas obstrucciones provocadas por la acumulación de fibras.

Contribuye al mantenimiento preventivo del lavarropas.

Sin embargo, este método no sustituye la limpieza periódica del filtro ni el mantenimiento recomendado por el fabricante.

Si la esponja de tu cocina se ve así y estás pensando tirarla, no lo hagas. Descubrí el nuevo uso que podés darle.

Cómo usar una esponja en el lavarropas paso a paso

Aplicar este truco es muy sencillo si se siguen algunas recomendaciones básicas.

1. Elegir la esponja adecuada

Utiliza una esponja limpia de cocina o baño que sea completamente de espuma.

Evita aquellas que tengan fibras metálicas, superficies abrasivas o partes que puedan desprenderse durante el lavado.

2. Colocarla dentro del tambor

Introduce la esponja junto con la ropa antes de iniciar el programa de lavado.

Añade el detergente habitual y selecciona el ciclo correspondiente.

3. Ajustar según la carga

Si vas a lavar prendas voluminosas, como mantas o toallas, puedes utilizar dos o tres esponjas para aumentar la superficie de captura de pelusas.

4. Limpiarla al finalizar

Cuando termine el lavado, retira manualmente los pelos y las fibras acumuladas en la esponja.

Podrás reutilizarla varias veces hasta que pierda su porosidad o comience a deteriorarse.

Precauciones antes de poner en práctica este método

Aunque se trata de un truco sencillo, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones.

No lo utilices con prendas muy delicadas, como seda, encaje o tejidos extremadamente finos.

Comprueba que la esponja esté limpia antes de cada uso.

Sustitúyela cuando presente desgaste o empiece a deshacerse.

Continúa realizando la limpieza periódica del filtro y del tambor del lavarropas según las indicaciones del fabricante. No es solo para lavar platos: descubrí las otras utilidades de la clásica esponja de cocina.

Un complemento para mantener la ropa y el lavarropas en mejores condiciones

El uso de una esponja dentro del lavarropas puede convertirse en un recurso práctico para reducir la presencia de pelusas y pelos durante el lavado, especialmente en hogares con mascotas.

Aunque no reemplaza las tareas habituales de mantenimiento del electrodoméstico, sí puede ayudar a mantener las prendas más limpias y a disminuir la acumulación de residuos en el sistema de desagüe, contribuyendo al buen funcionamiento del lavarropas a largo plazo.