El Gobierno actualizó el costo del servicio de limpieza del Parque San Martín: cuánto destina para mantenerlo

El Gobierno provincial autorizó una redeterminación de precios por $1.821.746.108,70 a favor de la unión transitoria conformada por Servicios Urbanos Mendoza S.A. y Bodegas y Viñedos Santa Elena S.R.L. , encargada del mantenimiento integral del Parque General San Martín , el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico .

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La medida corresponde al período comprendido entre marzo y agosto de 2026. Se oficializó mediante el Decreto 1124 , firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , el 5 de junio pasado y publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La actualización responde al mecanismo de redeterminación de precios previsto en el contrato adjudicado en 2021, que establece una revisión semestral de los valores en función de la evolución de distintos costos.

Según explica el decreto, la adecuación se fundamenta en el aumento de los salarios , el incremento del precio del gasoil y la variación del Índice de Precios Mayoristas elaborado por el Indec. Esos tres componentes forman parte de la fórmula prevista en el pliego licitatorio para actualizar el valor del servicio.

El Ejecutivo sostiene que la redeterminación busca restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato , afectado por el proceso inflacionario, y garantizar que la empresa continúe prestando normalmente los servicios de limpieza, segado, desmalezado, riego, iluminación y otras tareas de mantenimiento en algunos de los principales espacios públicos de la provincia.

Sólo se pagará la mitad por ahora

Pese a reconocer el monto total de la actualización, el Gobierno admitió que no cuenta actualmente con crédito presupuestario suficiente para afrontar la totalidad del gasto.

Por ese motivo, el decreto autoriza inicialmente el pago de $910.873.054,35, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, mientras que la cancelación de los importes de junio, julio y agosto quedó supeditada a que se produzca una liberación de reservas presupuestarias o un refuerzo de partidas.

La propia Dirección de Biodiversidad y Ecoparque informó durante la tramitación del expediente que la disponibilidad presupuestaria vigente sólo permitía cubrir el primer tramo del semestre.

Además, el decreto autoriza a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque a realizar las imputaciones presupuestarias necesarias cuando existan fondos para completar los pagos pendientes y habilita a la administración a efectuar pagos proporcionales hasta que se aprueben futuras actualizaciones de precios.

La empresa beneficiaria presta el servicio desde 2021, cuando obtuvo la licitación pública para el mantenimiento integral del Parque General San Martín, el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico, uno de los contratos de servicios urbanos de mayor volumen económico que administra la Provincia.

El decreto