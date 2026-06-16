Limpieza total en River, es amplio el número de jugadores prescindibles

River anunció este martes mediante un comunicado oficial que una amplia lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Eduardo Coudet y no viajarán a la pretemporada programada para el 20 de junio en Alicante, España.

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Según supo los futbolistas, que no integrarán la delegación, deberán presentarse el 22 de junio a entrenar.

“El Club Atlético River Plate informa que el plantel profesional retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio y el sábado 20 de junio viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada”, comenzó el escrito.

Y continuó: “en ese marco, el Club comunica que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar”.

Sin embargo, los mencionados no son los únicos jugadores los cuales “Chacho” no tendrá en cuenta de cara al segundo semestre del 2026, sino que también aparecen nombres como Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada”.

Más adelante, el elenco de Núñez se refiere a los futbolistas que están disputando el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, como es el caso de Kevin Castaño con Colombia y Matías Galarza Fonda con Paraguay.

“Una vez finalizada la participación de su selección en el Mundial, Kevin Castaño se reincorporará a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados. En igual sentido lo hará Matías Galarza Fonda en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente”, detalló la Banda en el comunicado.

Por otro lado, el defensor Andrés Herrera “finalizará el préstamo en Columbus Crew el 30 de junio y tiene negociaciones en curso por su transferencia definitiva a dicho club”.

Finalmente, River explicó que “declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes”.

Se sabía que dirigentes se estaban encargando personalmente de buscarle salida a varios jugadores que no habían estado a la altura de las exigencias del Millonario. En ese sentido, y justo antes de que el plantel se reencuentre en River Camp para volver a los entrenamientos, se conoció la lista definitiva de borrados.

En la lista hay jugadores que supieron ser incorporaciones muy importantes, tales como Maxi Salas y Kevin Castaño, dos de las compras más caras de la historia del club. También referentes como Pezzella y jugadores con ciclos cumplidos como Paulo Díaz. Además, Alex Woiski, quien llegó como una apuesta en 2025 y no debutó en Primera.

Los 14 futbolistas que Coudet bajó de la pretemporada

Paulo Díaz (contrato hasta diciembre de 2027)

Maxi Meza (contrato hasta diciembre de 2026)

Germán Pezzella (contrato hasta diciembre de 2027)

Fabricio Bustos (contrato hasta diciembre de 2027)

Alex Woiski (contrato hasta diciembre de 2027)

Maxi Salas (contrato hasta diciembre de 2029)

Giuliano Galoppo (contrato hasta diciembre de 2028)

Ian Subiabre (contrato hasta diciembre de 2028)

Santiago Lencina (contrato hasta diciembre de 2029)

Kevin Castaño (contrato hasta diciembre de 2028)

Matías Galarza Fonda (contrato hasta diciembre de 2029)

Andrés Herrera (contrato hasta diciembre de 2026)

Kendry Páez (préstamo hasta el 30 de junio de 2027)

Matías Viña (préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026)