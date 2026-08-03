Flamengo no se baja de la puja con River por el fichaje de Thiago Almada

Thiago Almada deberá definir su próximo destino futbolístico antes del lunes 10, con River y Flamengo como principales contendientes.

El extremo oriundo de Fuerte Apache Thiago Almada se encuentra en medio de la puja entre River y el club brasileño Flamengo para concretar su vuelta al fútbol sudamericano en esta temporada.

Según se pudo saber, el jugador surgido de Vélez quiere definir el próximo destino donde desplegar su fútbol antes del lunes 10, fecha que tendría pactada con el Atlético de Madrid para retomar las actividades de la pretemporada 2026/27.

En este momento, Almada disfruta de sus vacaciones luego de su participación en la Copa Mundial 2026, donde la Selección argentina llegó a la final siendo derrotada por 1-0 ante España. La definición de su futuro es inminente.

La relación con los campeones del mundo Desde el entorno del jugador afirman que River lleva la delantera con el visto bueno de Thiago por su buena relación con los campeones del mundo que juegan en el club, Nicolás Otamendi y Ángel Correa, y su deseo por volver al país.

Desde el lado del representante, que comparte con Correa, el “Millonario” tendría las condiciones contractuales del contrato acordado con el jugador y está en las últimas instancias de las negociaciones con el equipo español, el cual pretende recuperar la inversión de más de 20 millones de euros desembolsados en 2025 al Botafogo.

En los últimos días, el club de Núñez habría dado una última propuesta que se acerca bastante al monto requerido por el “Colchonero”, estirándose lo necesario para quedarse con el 50% del pase de Almada, ofreciéndole un contrato a largo plazo siendo uno de los mejores pagos en el plantel. La oferta tentadora de Flamengo Aunque Flamengo sigue predispuesto a quedarse con el jugador de la Selección argentina, según lo trascendido, el “Mengao” envió una oferta de 30.000.000 de euros y un contrato hasta 2030, una propuesta que seduce más al Madrid que a Thiago.