El Monumental descargó su bronca contra toda la estructura de River tras otra derrota

La derrota frente a Rosario Central profundizó el malestar de los hinchas , que por primera vez durante la actual gestión dedicaron cánticos contra la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.

El Monumental fue una caldera. La hinchada del Millo estalló contra el entrenador y la Comisión Directiva de River , por los malos resultados.

La derrota frente a Rosario Central por 1 a 0 no solo profundizó el delicado presente futbolístico de River . También marcó un punto de quiebre en la relación entre los hinchas y la conducción del club. P or primera vez desde la asunción de Stefano Di Carlo como presidente, el estadio Monumental entonó cánticos dirigidos contra la comisión directiva.

"Que se vaya Di Carlo, y que venga Ramón" el grito de guerra de cientos de socios de River en el hall tras la derrota de River frente a Central 0- 1 pic.twitter.com/ulXhfbG0oo — Pablo Calvari (@pablocalvari) August 3, 2026 Afuera Coudet.

Afuera Francescoli.

Afuera Ponzio.

Afuera Longoria.

Afuera Di Carlo.

Barajar y dar de nuevo pic.twitter.com/0kpCryAcM5 — Valentino (@yancarpp) August 3, 2026 La protesta alcanzó a todos Con el equipo sin respuestas dentro de la cancha y el partido entrando en su tramo final, las tribunas hicieron sentir su descontento. Desde los cuatro sectores del estadio comenzó a repetirse el cántico contra la comisión directiva, una manifestación inédita durante la actual gestión.

La protesta no terminó con el pitazo final. Mientras los hinchas abandonaban el Monumental, el reclamo continuó en los pasillos y accesos del estadio con nuevas consignas dirigidas a los dirigentes.

"Que se vayan todos", el pedido del Monumental. pic.twitter.com/Kxz9hzFJUq — La Página Millonaria (@RiverLPM) August 3, 2026 Los cuestionamientos, sin embargo, no quedaron limitados a las autoridades del club. Durante distintos momentos de la noche también se escucharon los tradicionales "que se vayan todos", "movete, River, movete" y "jugadores..." o "River va a salir campeón, el día que se vayan todos los h... de p... de la Comisión...", reflejando que para los simpatizantes la responsabilidad del presente deportivo alcanza a todas las áreas del fútbol profesional.

La gente de River pide la vuelta de Ramón Díaz.



Bolavip Argentina pic.twitter.com/xXF8PNTDyd — La Página Millonaria (@RiverLPM) August 3, 2026 Una crisis que sigue profundizándose El malestar encuentra respaldo en una estadística que agrava el contexto. Con la caída ante Rosario Central, River acumuló cinco derrotas consecutivas en competiciones organizadas por la AFA, una racha sin antecedentes en más de cien años. La última vez que el club había atravesado una secuencia similar fue en 1911.