2 de agosto de 2026 - 22:30

El Monumental descargó su bronca contra toda la estructura de River tras otra derrota

La derrota frente a Rosario Central profundizó el malestar de los hinchas, que por primera vez durante la actual gestión dedicaron cánticos contra la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.

El Monumental fue una caldera. La hinchada del Millo estalló contra el entrenador y la Comisión Directiva de River, por los malos resultados.

El Monumental fue una caldera. La hinchada del Millo estalló contra el entrenador y la Comisión Directiva de River, por los malos resultados.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La derrota frente a Rosario Central por 1 a 0 no solo profundizó el delicado presente futbolístico de River . También marcó un punto de quiebre en la relación entre los hinchas y la conducción del club. P or primera vez desde la asunción de Stefano Di Carlo como presidente, el estadio Monumental entonó cánticos dirigidos contra la comisión directiva.

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La protesta alcanzó a todos

Con el equipo sin respuestas dentro de la cancha y el partido entrando en su tramo final, las tribunas hicieron sentir su descontento. Desde los cuatro sectores del estadio comenzó a repetirse el cántico contra la comisión directiva, una manifestación inédita durante la actual gestión.

La protesta no terminó con el pitazo final. Mientras los hinchas abandonaban el Monumental, el reclamo continuó en los pasillos y accesos del estadio con nuevas consignas dirigidas a los dirigentes.

Los cuestionamientos, sin embargo, no quedaron limitados a las autoridades del club. Durante distintos momentos de la noche también se escucharon los tradicionales "que se vayan todos", "movete, River, movete" y "jugadores..." o "River va a salir campeón, el día que se vayan todos los h... de p... de la Comisión...", reflejando que para los simpatizantes la responsabilidad del presente deportivo alcanza a todas las áreas del fútbol profesional.

Una crisis que sigue profundizándose

El malestar encuentra respaldo en una estadística que agrava el contexto. Con la caída ante Rosario Central, River acumuló cinco derrotas consecutivas en competiciones organizadas por la AFA, una racha sin antecedentes en más de cien años. La última vez que el club había atravesado una secuencia similar fue en 1911.

La sucesión de malos resultados incrementó la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet, cuyo ciclo atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su llegada al club.

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