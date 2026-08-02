2 de agosto de 2026 - 19:12

Boca pasó de la fiesta al sufrimiento y terminó rescatando un empate en Rosario

El Xeneize fue superior en el primer tiempo y se puso en ventaja con Ascacíbar, pero Newell's reaccionó en el complemento, dio vuelta la historia y Velasco apareció para sellar el 2 a 2.

Boca jugó un buen primer tiempo pero se durmió en el segundo y rescató un punto&nbsp; ante Newells sobre el final del partido.

Boca jugó un buen primer tiempo pero se durmió en el segundo y rescató un punto  ante Newell's sobre el final del partido.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El equipo de Vasco Arruabarrena mostró su mejor versión durante la primera mitad. Fue dinámico, profundo y encontró espacios por los costados, con un gran trabajo de los juveniles Flores y Gorosito, quienes fueron de los puntos más altos del encuentro.

A ellos se sumaron los aportes de Villa, Merentiel y Ascacíbar, que terminó marcando el primer gol del Xeneize.

Newell's vs Boca

Newell's vs Boca

Boca generó las situaciones más claras del partido en ese tramo. Merentiel tuvo sus oportunidades, el pibe Flores complicó constantemente a la defensa local con su velocidad y Leandro Paredes se mostró firme en la recuperación y como uno de los mejores conductores del equipo.

Del otro lado, Newell's se mostró apagado, con poca creatividad y dependiendo demasiado de sus individualidades para generar peligro.

La Lepra reaccionó y cambió completamente el partido

Pero el complemento cambió todo. Apenas a los cuatro minutos, Matías Cóccaro aprovechó una jugada dentro del área y puso el 1-1 que despertó a la Lepra y llenó de dudas al conjunto visitante.

Boca perdió intensidad, retrocedió demasiado y ya no encontró la fluidez del primer tiempo. Newell's creció y, a los 14 minutos, dio vuelta el marcador con un golazo de Luca Regiardo, luego de una gran recuperación de Cóccaro y una jugada colectiva que dejó sin respuestas a la defensa xeneize.

Arruabarrena buscó respuestas y Boca volvió al partido

El entrenador movió el banco en busca de una reacción. Con el ingreso de variantes y una nueva actitud, Boca volvió a tomar protagonismo y comenzó a acercarse nuevamente al arco rival.

El Xeneize dejó atrás la pasividad del segundo tiempo y recuperó presencia ofensiva en los minutos finales, cuando parecía que el encuentro se inclinaba definitivamente para el conjunto rosarino.

Velasco apareció para rescatar un punto en Rosario

Finalmente, a los 35 minutos, Alan Velasco apareció para marcar el 2-2 después de una gran habilitación de Tomás Aranda y evitar la derrota del Xeneize.

Boca se llevó un empate de Rosario en un partido que parecía tener controlado, pero que terminó mostrando dos realidades: un primer tiempo en el que fue superior y un complemento donde Newell's lo puso contra las cuerdas y estuvo cerca de quedarse con todo.

Minuto a minuto y estadísticas de Newell´s - Boca:

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