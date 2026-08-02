Del control a la bronca: la reacción de Newell's descolocó a Boca y a Arruabarrena

Newell's reaccionó en el complemento, dio vuelta el partido y el Vasco Arruabarrena no ocultó su bronca por el cambio de rumbo de sus dirigidos que dominaron el primer tiempo.

El Vasco Arruabarrena se ocultó su malestar por el bajó futbolístico de sus dirigidos en el comienzo del segundo tiempo ante Newell's.

Boca había hecho un primer tiempo casi perfecto en Rosario. El equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena manejó los tiempos del partido, fue superior a Newell's y se fue al descanso en ventaja gracias a un golazo del Ruso Ascacíbar. Además, generó las situaciones más claras y parecía tener el control del encuentro por la tercera fecha del Torneo Clausura.

EL GESTO DEL VASCO LO DICE TODO... La bronca del entrenador de Boca en el gol de Cóccaro para el 1-1 de Newell's. pic.twitter.com/abDJfgjdYC — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2026 Pero en el complemento todo cambió. La reacción del conjunto leproso, sumada a dos desconcentraciones defensivas, modificó por completo el desarrollo del partido. En apenas 14 minutos, Newell's encontró los espacios, aprovechó sus oportunidades y dio vuelta el marcador para pasar a ganar en su casa.