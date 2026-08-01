¡Tombazo! Godoy Cruz obtuvo un gran triunfo ante Ferro en Caballito y se prende

Godoy Cruz se hizo fuerte en Caballito, y superó 3 a 1 al líder Ferro por la fecha 23 de la Primera Nacional. Así, sumó su primer triunfo fuera de la provincia, y se prende en la pelea por el ascenso. Enorme victoria del equipo de Pablo De Muner.

El Expreso logró pegar de entrada, cuando el trámite todavía estaba armándose. Sobre 7 minutos, Pino tiró un centro a media altura y Vicente Poggi hizo el resto. La paró con clase, se acomodó y se lució con una tijera que superó la estirada de Lucas Ruiz . Golazo para la ventana mendocina.

Todavía retumbaba el grito de gol cuando el Verde estampó la igualdad. También nació con un centro, en este caso de Benegas, que Ángel González bajó para la aparición de Matías Kabalín. Hasta ese momento, efectividad 100% en ambos bandos, debido a las dos llegadas claras que decantaron en los dos tantos.

Godoy Cruz profundizó su planteo inteligente. Se defendió bien, y trató de explotar los espacios dejados por Ferro para lanzar contragolpes con Antonio Guerrero y Martín Pino, fundamentalmente. El Gallego tuvo una clara, con el enganche ante Kihm y el remate que contuvo el portero.

Ese dominio de la pelota por parte del cuadro local no se trasladó a una gran cantidad de ocasiones de peligro, aunque generó algunas dignas de destacar como el remate desviado de Kihm, o el disparo a quemarropa de Hoyos y el cabezazo de Parisi en la continuidad que encontró bien parado a Strumia.

Cuando la primera mitad comenzaba a despedirse, llegó el segundo golpazo del Tomba. Iban 41’ cuando Tomás Rossi capturó un rebote en tres cuartos de campo, y le entró de sobrepique para clavarla en el ángulo de Ruiz. Golazo de otro partido.

Godoy Cruz - Ferro, por la Primera Nacional Ferro

El complemento estuvo atravesado por un dominio absoluto de Ferro en el manejo de la pelota, ante un cuadro visitante esperando para lanzar una contra letal. Mayoritariamente se jugó en campo Bodeguero, y las chances comenzaron a caer. Apretado por la necesidad de obtener el triunfo, los de Juan Manuel Sara tuvieron un cabezazo apenas desviado de Peña Biafore en un córner, un remate de Ozuna desde media distancia que Strumia mandó al tiro de esquina, y uno de Benegas que contó con la misma resolución por parte del guardapalos.

Los roles quedaron muy claros con los cambios. El Tomba fortaleció la zona media para no quedar expuesto; el Verde llenó la cancha de extremos y delanteros, intentando llegar a la igualdad. La expulsión de Pepe a falta de diez minutos provocó que tenga que terminar con uno menos, y lo obligó a desarmar la línea de cuatro en defensa para juntar gente en ataque.

En el último lapso del encuentro, Ferro se arrimó con el centro de Ozuna y el cabezazo de Dening para la excelente respuesta de Strumia, que a esa altura ya era la figura de la cancha. En ese momento de zozobra, Strumia la tiró larga, Milo la metió al medio, y Ulariaga superó a Ruiz para liquidar la historia.

Godoy Cruz pegó en los momentos justos, supo capear el temporal y se llevó un triunfazo ante el puntero de la Zona A, que le permitió sumar su primera victoria fuera de la provincia en lo que va del torneo, y subir posiciones en la pelea por el ascenso.

Formaciones de Ferro - Godoy Cruz:

Ferro (1): Lucas Ruiz; Nazareno Kihm, Leandro Peña Biafore, Misael Tarón, Emiliano Ozuna; Matías Kabalín, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Mateo Benegas, Ángel González, Lautaro Parisi. DT: Juan Manuel Sara.

Godoy Cruz (3): Juan Strumia; Francisco Gerometta, Nahuel Brunet, Diego Viera, Tomás Rossi; Benjamín Schamine, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Antonio Guerrero; Martín Pino, Axel Rodríguez. DT: Pablo De Muner.

Datos del partido:

Estadio: Ricardo Etcheverry

Árbitro: Juan Pafundi

Goles: PT: 7’ Vicente Poggi (GC), 10’ Matías Kabalín (F), 41’ Tomás Rossi (GC), 46’ Nahuel Ulariaga (GC)

Cambios: ST: 21’ Jonathan Menéndez por González (F), 21’ Laureano Marra por Kabalín (F), 23’ Rodrigo Fernández por Guerrero (GC), 29’ Sebastián Pepe por Parisi (F), 29’ Emanuel Dening por Benegas (F), 30’ Felipe Cairus por Schamine (GC), 30’ Nahuel Ulariaga por Rodríguez (GC), 39’ Nicolás Gómez por Peña Biafore (F), 44’ Federico Milo por Pino (GC), 44’ Juan Andrada por Poggi (GC)

Incidencias: ST: 37’ Expulsado Sebastián Pepe por juego brusco en Ferro

Minuto a minuto y estadísticas de Ferro - Godoy Cruz: