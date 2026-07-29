29 de julio de 2026 - 22:28

Denuncian el hallazgo de residuos patógenos de una clínica de Godoy Cruz en El Challao

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, calificó el hecho como "inadmisible" y apuntó contra un centro médico de Godoy Cruz.

Denuncian el hallazgo de residuos patógenos de una clínica de Godoy Cruz en El Challao

Denuncian el hallazgo de residuos patógenos de una clínica de Godoy Cruz en El Challao

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Personal de limpieza de la Municipalidad de Las Heras descubrió una importante cantidad de residuos patogénicos abandonados en un espacio público de la zona de El Challao, presuntamente pertenecientes a un centro médico ubicado en Godoy Cruz.

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El hallazgo de estos desechos médicos generó una respuesta inmediata de la comuna, que procedió a labrar las actas correspondientes e involucrar a la autoridad provincial competente para el análisis y la disposición final de los elementos.

Según las primeras investigaciones y la información difundida, se presume que el material pertenecería a un centro médico ubicado en el departamento de Godoy Cruz.

Ante la gravedad de la situación, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, hizo una contundente publicación a través de sus redes sociales en el que tildó el suceso de "inadmisible".

“Actuamos de inmediato: labramos el acta correspondiente, y dimos intervención a la autoridad provincial competente en la materia quienes realizaron el análisis y disposición final del material”, escribió Lo Presti.

El jefe comunal enfatizó que no se tolerarán conductas que pongan en riesgo la salud de la población y advirtió que quienes contaminen o evadan sus responsabilidades deberán hacerse cargo de las consecuencias.

Lo Presti destacó que este incidente no representa únicamente una infracción a las normas de limpieza urbana, sino que constituye una acción irresponsable que pone en peligro directo a las familias que residen en la zona, manifestando especial preocupación por la integridad de los niños. "En Las Heras no vamos a tolerar este tipo de conductas", sentenció el mandatario, reafirmando el compromiso del municipio con la seguridad pública y el cuidado del medio ambiente.

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