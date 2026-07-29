No tires el cartón del papel higiénico: el truco casero para perfumar el armario y evitar el olor a humedad

Aunque parece un residuo, el cartón del papel higiénico funciona como un difusor de alta absorción que libera perfume de forma lenta sin gastar en productos caros.

No tires los rollos de papel higiénico: pueden ayudarte a mantener un rico aroma en tu guardarropas.

Un nuevo hábito doméstico se expande por los hogares: colocar un rollo de papel higiénico humedecido con suavizante dentro del armario de las chaquetas. El objetivo es combatir el olor a humedad en prendas que pasan semanas sin uso. Este truco aprovecha la capacidad absorbente del papel para liberar fragancia de manera gradual.

El principio detrás de esta tendencia se basa en la porosidad de la celulosa. Al verter suavizante en la parte interna del cartón o sobre el papel, este actúa como una esponja que retiene el líquido y lo libera lentamente, transformando un objeto desechable en un ambientador de bajo costo.

Cómo funciona el truco del cartón con suavizante dentro del armario La mecánica del cartón como difusor de fragancias El procedimiento requiere precisión para evitar daños colaterales en el mobiliario. Los usuarios vierten una pequeña cantidad de suavizante evitando empapar el material en exceso. Si el rollo queda demasiado saturado, el líquido puede filtrarse y generar manchas difíciles de quitar tanto en la madera del armario como en los tejidos de los abrigos.

Las chaquetas son las piezas más beneficiadas por este método, ya que a menudo permanecen colgadas durante largos periodos sin pasar por la lavadora. En armarios poco ventilados o guardarropas sin ventanas, los tejidos suelen desarrollar olores a encierro. El difusor casero busca mantener la frescura de las fibras mediante la evaporación controlada de los componentes aromáticos del suavizante.

Alternativas naturales para eliminar los malos olores del armario Existe, no obstante, una advertencia técnica sobre la saturación del aire. El exceso de humedad o un rollo demasiado impregnado pueden ser contraproducentes, fomentando la aparición de moho en lugar de frescura. Los expertos sugieren cambiar el dispositivo periódicamente y asegurar que la ropa esté completamente seca antes de guardarla, permitiendo además que el armario ventile abriendo sus puertas con regularidad.