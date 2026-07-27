Fin del misterio: expertos revelan cuál es la forma correcta de colocar el papel higiénico y evitar bacterias

Rozar la pared junto al inodoro al tomar papel higiénico transfiere residuos bacterianos a las manos, lo que facilita la propagación de gérmenes por la vivienda.

El debate sobre la orientación del papel higiénico trasciende la estética para convertirse en un factor de salud pública en el hogar. Especialistas terminan con el misterio y coinciden en que hay una forma en que se cuelga el rollo que beneficia la proliferación de microorganismos y aumenta riesgo de contraer enfermedades infecciosas.

Muchos hogares mantienen la costumbre de colocar la hoja hacia el lado de la pared. Sin embargo, esta práctica hace que las manos rocen inevitablemente la superficie del muro cada vez que se intenta tomar un fragmento de papel. La pared ubicada junto al inodoro funciona como un foco donde se acumulan cientos de residuos y partículas microscópicas. Al entrar en contacto con ella, estas sustancias impregnan la piel antes de realizar la higiene personal.

¿Por qué colgar el papel higiénico hacia atrás favorece las bacterias? Este contacto accidental con el muro provoca que los gérmenes y las bacterias se extiendan por el resto de la vivienda si no se realiza un lavado de manos posterior extremadamente riguroso. Los especialistas vinculan esta cadena de contaminación con el desarrollo de infecciones urinarias en los usuarios. Además, la posición hacia atrás dificulta mecánicamente el proceso de cortar los pedazos, lo que termina contaminando el rollo en su totalidad por el manejo excesivo.

Por el contrario, colocar el rollo de tal manera que la hoja cuelgue hacia delante se establece como la opción más segura y adecuada. Esta disposición facilita el corte de las piezas necesarias sin que la mano deba acercarse a la pared o manipular el cilindro completo. Al eliminar el roce con las superficies circundantes, se reduce drásticamente el riesgo de contaminación del espacio y se mantiene la limpieza del papel en condiciones óptimas.